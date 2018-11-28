Новосибирцы признались, что начальники заставляют их ходить на корпоративы

Горожане рассказали, с какими странными требованиями им приходится сталкиваться на работе

Опрошенные горожане рассказали, что начальники запрещают им ходить на работу в яркой одежде и пить чай за офисным столом





Новосибирцы, опрошенные порталом по поиску работы Зарплата.ру, признались в том, что начальники запрещают им пользоваться мобильниками в рабочее время.







Специалисты портала опросили 1100 жителей Новосибирска, чтобы узнать, с какими странными запретами им приходилось сталкиваться на работе.







«Треть респондентов пожаловались, что им нельзя покидать рабочее место в течение всего дня, 24% запрещается приходить на работу в яркой одежде, а 13% новосибирцев не могут хранить на рабочем столе личные вещи. 12% горожан работодатель запрещает пить чай за офисным столом, 11% — разговаривать с коллегами, а 5% — заводить с ними романы», — рассказали в пресс-службе портала Зарплата.ру, уточнив, что горожане могли выбрать несколько вариантов ответов на этот вопрос.







29% опрошенных сообщили, что работодатели запрещают им пользоваться мобильными телефонами. При этом в большинстве случаев запрет не работает.







Также, говоря о странных ограничениях, опрошенные новосибирцы рассказывали, что начальство запрещает им дружить с подчинёнными, игнорировать корпоративы, распечатывать документы на принтере по пятницам, а по четвергам — приходить в белой одежде.







«Почти половина респондентов — 47% — рассказали, что у них на работе не существует странных ограничений», — отмечают авторы исследования.







38% опрошенных сообщили, что готовы спорить с начальством и отстаивать свою точку зрения, если запреты будут нелепыми и неоправданными. 39% заявили, что им будет проще уволиться из компании. А 23% опрошенных новосибирцев смогут смириться и работать дальше.







Ранее аналитики опросили сотни жителей Новосибирска, чтобы узнать, когда они в последний раз получали прибавку к зарплате.