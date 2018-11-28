Кашляем и сморкаемся: новосибирцы массово слегли с ОРВИ
За последнюю неделю заболевших в регионе стало значительно больше
В Новосибирской области продолжает свирепствовать ОРВИ: за последнюю неделю заболевших стало существенно больше.
На прошлой неделе показатель заболеваемости ОРВИ в регионе достиг 65,1 случая на 10 тысяч человек, при том что ещё в период с 12 по 18 ноября он был на уровне 59,9 случая. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Общее число заболевших в ведомстве не приводят.
«Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано», — добавили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что в этом году прививки от гриппа в Новосибирской области поставили больше 1,4 миллиона человек, то есть около 52,9 % населения.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова