Кашляем и сморкаемся: новосибирцы массово слегли с ОРВИ

Случаев гриппа в Новосибирской области не зарегистрировано, утверждают санврачи





В Новосибирской области продолжает свирепствовать ОРВИ: за последнюю неделю заболевших стало существенно больше.







На прошлой неделе показатель заболеваемости ОРВИ в регионе достиг 65,1 случая на 10 тысяч человек, при том что ещё в период с 12 по 18 ноября он был на уровне 59,9 случая. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.







Общее число заболевших в ведомстве не приводят.





«Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано», — добавили в Роспотребнадзоре.





В ведомстве уточнили, что в этом году прививки от гриппа в Новосибирской области поставили больше 1,4 миллиона человек, то есть около 52,9 % населения.







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