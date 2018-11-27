Официально: аналитики зафиксировали рост новосибирских зарплат на 2 тысячи за год
По Сибири рост составил 3,5 тысячи рублей
Аналитики Новосибирскстата опубликовали данные о средних зарплатах жителей НСО за январь-сентябрь 2018 года - они оказались почти на две тысячи выше, чем год назад. Ещё больше изменились зарплаты в среднем по Сибири.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – сентябре 2018 года составила 36485 рублей», - сообщили в Новосибирскстате. В прошлом году за аналогичный период средний размер зарплат составлял 32818 рублей.
За девять месяцев 2018 года средняя зарплата жителей Новосибирской области составила 34 тысячи 280 рублей, в прошлом году этот показатель был 32 тысячи 16 рублей.
Самая большая средняя зарплата в Сибири у жителей Красноярского края - 43 тысячи 719 рублей, по сравнению с прошлым годом она также показала рост - тогда сообщалось о 39 тысячах 659 рублях
«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», - отмечают аналитики.
В начале ноября специалисты Новосибирскстата публиковали данные о числе безработных их количество сократилось по сравнению с прошлым годом.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова