Красотки с мохнатыми лапками: ученый из Новосибирска выпустила необычный новогодний календарь

Она сделала его из милых фото пауков-котиков

Арахнолог впервые выпускает календарь такого формата

Новосибирская специалист по паукам Галина Азаркина опубликовала необычный календарь на 2019 год — с фотографиями пауков-котиков.







Календарь «Элуриллины Сибири» (от слова Aelurillinae — подсемейство пауков) опубликовала в Facebook единственная в Новосибирске арахнолог, кандидат биологических наук Галина Азаркина. Пользователи соцсети оставили множество комментариев автору календаря, сочтя героев снимков милыми.







Как рассказала корреспонденту НГС Галина Азаркина, этих пауков можно назвать «котиками» и за счёт этимологии (ailuro с греческого — кот), и из-за внешнего вида.







Снимки она опубликовала в своём Facebook





Многие пользователи сочли их милыми и настоящими «котиками»





«Я уже с 2013 года делаю календари “Пауки Западной Сибири” исключительно формата A3, дарю друзьям, распечатываю на фотобумаге. Но в этом году фотографий накопилось за многие годы, решила выпустить такой календарик», — объяснила учёный.







Реальный размер пауков — около 6 миллиметров





Галина Азаркина давно увлекается фотографией — за годы работы у неё накопилось множество снимков пауков





Снимки биолог сделала в экспедициях — по словам Галины Азаркиной, она с детства увлекается фотографией и, в частности, макросъёмкой. Пауки на снимках сильно увеличены — их настоящий размер около 6-7 миллиметров максимум. Арахнолог добавила, что герои календаря не опасны для человека.







Календарь можно заказать у самой Галины Азаркиной





Календарь доступен на русском и английском языках — автор может сама напечатать его в типографии (от 260 рублей плюс пересылка, если потребуется) или выслать макет желающим. Написать Галине Азаркиной можно на почту.







Недавно в Новосибирск привезли также самого большого в мире паука и опасную чёрную вдову. По словам организаторов, многие люди напрасно боятся пауков и не задумываются, сколько пользы приносят эти создания.

