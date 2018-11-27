Новосибирск занял 14-е место по продажам новых машин

Новосибирцы смогли купить 9 тысяч новых автомобилей, а москвичи — 168 тысяч

В городе за 9 месяцев продали 8,9 тысячи новых машин

Новосибирск, третий город страны по численности населения, занял 14-е место по продажам новых машин в списке крупных городов России, сообщает агентство «Автостат». Аналитики исследовали данные о продажах автомобилей за январь–сентябрь 2018 года.







«За этот период жители города приобрели 8,9 тысячи таких машин, что на 20% больше, чем в январе–сентябре 2017 года — 7,4 тысячи штук», — уточнил НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.







Первое и второе место ожидаемо заняли Москва (168 тыс. машин) и Санкт-Петербург (79,8 тыс.). В тройку лидеров вошла Казань (18,3 тыс.).





Далее расположились города-миллионники: Екатеринбург (17,1 тыс.), Самара (14,5 тыс.), Нижний Новгород (12,9 тыс.), Уфа (12,8 тыс.), Краснодар (12,6 тыс.), Челябинск (11,6 тыс.), Ростов-на-Дону (10,9 тыс. шт.), Воронеж (10,7 тыс. шт.), Пермь (10,5 тыс. шт.).





Город Тольятти с населением 710 тысяч человек обошел Новосибирск и занял 13-е место, здесь продано 9,6 тысячи новых автомобилей.





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