Военные устроили показательную драку со стрельбой

Выступления военных прошли на Спортивной рядом с центром спортивной подготовки «Заря»





Сегодня, 27 ноября, в Новосибирске прошёл День призывника — праздник, во время которого проводили на службу 50 новобранцев.





«Гостями мероприятия стали более 4000 новосибирцев и гостей области», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.





Кроме торжественных проводов в программу мероприятий включили выставку военной техники, презентацию высших военно-учебных заведений Новосибирской области, принятие клятвы, которую дали юнармейцы, соревнования по военно-прикладным видам спорта, будут работать полевая кухня и лазерный тир.





Большое внимание к себе привлекло выступление спецназа. Бойцы показали свою физическую подготовку, устроили стрельбу и показательные бои — красочные кадры с Дня призывника в видеоролике НГС.









Кроме взрослых бойцов на мероприятии выступили и юнармейцы





Военные продемонстрировали показательные бои





Также оказалось, что спецназовцы умеют дышать огнём





Бойцы неплохо владеют и холодным оружием





Выступления посмотрели 4 тысячи человек





Посетители праздника могли осмотреть военную технику





И не только посмотреть, но и залезть на неё





В этот призыв из НСО наберут 2500 новобранцев





Призывная кампания завершится 31 декабря





Военная кампания началась 1 октября, в середине ноября в ЦВО рассказывали, что к тому времени в армию оправили уже 500 новосибирцев. Всего в плане до конца декабря отправить на службу 2,5 тысячи человек из НСО.