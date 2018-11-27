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Военные устроили показательную драку со стрельбой

Очевидцами стали 4 тысячи человек

Выступления военных прошли на Спортивной рядом с центром спортивной подготовки «Заря» 
Выступления военных прошли на Спортивной рядом с центром спортивной подготовки «Заря» 


Сегодня, 27 ноября, в Новосибирске прошёл День призывника — праздник, во время которого проводили на службу 50 новобранцев.


«Гостями мероприятия стали более 4000 новосибирцев и гостей области», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.


Кроме торжественных проводов в программу мероприятий включили выставку военной техники, презентацию высших военно-учебных заведений Новосибирской области, принятие клятвы, которую дали юнармейцы, соревнования по военно-прикладным видам спорта, будут работать полевая кухня и лазерный тир.


Большое внимание к себе привлекло выступление спецназа. Бойцы показали свою физическую подготовку, устроили стрельбу и показательные бои — красочные кадры с Дня призывника в видеоролике НГС.



Кроме взрослых бойцов на мероприятии выступили и юнармейцы
Кроме взрослых бойцов на мероприятии выступили и юнармейцы


Военные продемонстрировали показательные бои
Военные продемонстрировали показательные бои


Также оказалось, что спецназовцы умеют дышать огнём
Также оказалось, что спецназовцы умеют дышать огнём


Бойцы неплохо владеют и холодным оружием
Бойцы неплохо владеют и холодным оружием


Выступления посмотрели 4 тысячи человек 
Выступления посмотрели 4 тысячи человек 


Посетители праздника могли осмотреть военную технику
Посетители праздника могли осмотреть военную технику


И не только посмотреть, но и залезть на неё
И не только посмотреть, но и залезть на неё


В этот призыв из НСО наберут 2500 новобранцев
В этот призыв из НСО наберут 2500 новобранцев


Призывная кампания завершится 31 декабря
Призывная кампания завершится 31 декабря


Военная кампания началась 1 октября, в середине ноября в ЦВО рассказывали, что к тому времени в армию оправили уже 500 новосибирцев. Всего в плане до конца декабря отправить на службу 2,5 тысячи человек из НСО.

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