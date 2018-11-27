Военные устроили показательную драку со стрельбой
Очевидцами стали 4 тысячи человек
Сегодня, 27 ноября, в Новосибирске прошёл День призывника — праздник, во время которого проводили на службу 50 новобранцев.
«Гостями мероприятия стали более 4000 новосибирцев и гостей области», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.
Кроме торжественных проводов в программу мероприятий включили выставку военной техники, презентацию высших военно-учебных заведений Новосибирской области, принятие клятвы, которую дали юнармейцы, соревнования по военно-прикладным видам спорта, будут работать полевая кухня и лазерный тир.
Большое внимание к себе привлекло выступление спецназа. Бойцы показали свою физическую подготовку, устроили стрельбу и показательные бои — красочные кадры с Дня призывника в видеоролике НГС.
Военная кампания началась 1 октября, в середине ноября в ЦВО рассказывали, что к тому времени в армию оправили уже 500 новосибирцев. Всего в плане до конца декабря отправить на службу 2,5 тысячи человек из НСО.
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Елена Громкова
Фото и видео Густаво Зырянова