Небо чёрное от дыма: на СТО загорелся склад с покрышками

Пожарные тушат огонь с автолестницы





Сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска на Рябиновой недалеко от перекрёстка с Выборной загорелся автосервис.





«Склад автопокрышек находится на втором этаже, они горели», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





В ведомстве сообщили, что пожарные локализовали огонь, но ещё не ликвидировали его. Чтобы провести разведку, они воспользовались автолестницей.









В тушении участвуют более 30 человек и девять единиц техники. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали газовый баллон, три бочки с горюче-смазочными материалами и часть автомобильных покрышек.





«На тушение одновременно задействованы три пожарных ствола с пеногенератором и один воздушно-пенный. Работу пожарных расчетов осложняет отсутствие оконных проемов на втором этаже, через которые можно было бы подать в очаг огнетушащие вещества. Стремительному развитию пожара способствовала большая горючая загрузка станции техобслуживания, которая на втором этаже полностью была загружена автопокрышками», — передают в пресс-службе.

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Сейчас пожарные ликвидируют открытое горение





После они начнут проливать и разбирать конструкции





Очевидцы наблюдают за пожаром с Плющихинского жилмассива





В марте НГС рассказывал про другой пожар на складе с шинами — тогда дымом заволокло Сухарную.