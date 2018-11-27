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Небо чёрное от дыма: на СТО загорелся склад с покрышками

Пожарные пытаются потушить огонь уже больше часа

Пожарные тушат огонь с автолестницы
Пожарные тушат огонь с автолестницы


Сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска на Рябиновой недалеко от перекрёстка с Выборной загорелся автосервис.


«Склад автопокрышек находится на втором этаже, они горели», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. 


В ведомстве сообщили, что пожарные локализовали огонь, но ещё не ликвидировали его. Чтобы провести разведку, они воспользовались автолестницей.



В тушении участвуют более 30 человек и девять единиц техники. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали газовый баллон, три бочки с горюче-смазочными материалами и часть автомобильных покрышек.


«На тушение одновременно задействованы три пожарных ствола с пеногенератором и один воздушно-пенный. Работу пожарных расчетов осложняет отсутствие оконных проемов на втором этаже, через которые можно было бы подать в очаг огнетушащие вещества. Стремительному развитию пожара способствовала большая горючая загрузка станции техобслуживания, которая на втором этаже полностью была загружена автопокрышками», — передают в пресс-службе.

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Сейчас пожарные ликвидируют открытое горение
Сейчас пожарные ликвидируют открытое горение


После они начнут проливать и разбирать конструкции
После они начнут проливать и разбирать конструкции


Очевидцы наблюдают за пожаром с Плющихинского жилмассива
Очевидцы наблюдают за пожаром с Плющихинского жилмассива


В марте НГС рассказывал про другой пожар на складе с шинами — тогда дымом заволокло Сухарную.

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