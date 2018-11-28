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Темно, смешно и грешно: новосибирец запустил флешмоб, который никто не поддержал. А зря!

Он попросил рассказать, каким видят город жители

Новосибирец предложил жителям города подписывать фотографии словом, оканчивающимся на «но», и публиковать их в социальных сетях
Новосибирец предложил жителям города подписывать фотографии словом, оканчивающимся на «но», и публиковать их в социальных сетях

Новосибирец решил запустить в «Инстаграме» необычный эксперимент — он предложил жителям города подписывать фотографии Новосибирска словом, оканчивающимся на «но», и публиковать их в социальных сетях.


Как объяснил корреспонденту НГС автор инициативы Владимир Зянкин, он заинтересовался тем, как видят город другие жители. 


«Новосибирск молодой город, но противоречивый. И мне стало интересно, что думают люди о нашем городе, какой он вообще. Сама буква "Н" в названии города является как бы изображением двух берегов Оби, соединённых мостом. Поэтому я решил взять за основу её и союз "но", чтобы люди рассказали, каким видят город они», — сказал Владимир Зянкин.


По задумке Зянкина, жители города могут сделать фотографию, описать её одним словом, характеризующим Новосибирск, и разместить с хештегом #город_но. «Я не жду только положительных фотографий, мне было бы даже интересно взглянуть на Новосибирск с критической стороны, но только если они будут снабжены конкретной фотографией», — рассказал автор инициативы.


Пока в «Инстаграме» с хештегом #город_но всего 7 вариантов, которые придумал сам Владимир Зянкин. Редакция НГС составила несколько вариантов, которые, возможно, помогут жителям города придумать, что они могут сказать о Новосибирске. 


Анатолий Локоть
Анатолий Локоть


Все новосибирцы знакомы с мэром нашего города. Анатолий Локоть занимает должность первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ и не боится напоминать о своей партийной принадлежности, запуская в поезде-музее экспозиции, посвящённые 100-летию ВЛКСМ, и высаживая аллеи рябин.


Некоторые жители города могут успешно пробежать кросс или отжаться 300 раз
Некоторые жители города могут успешно пробежать кросс или отжаться 300 раз


В Новосибирске регулярно проходят спортивные соревнования, а жители города становятся призёрами в разных дисциплинах — от стрельбы из лука до отжиманий. Кроме того, совсем недавно Новосибирск вошёл в десятку самых спортивных городов России.


Новосибирцы постоянно спорят на культурные темы, правда, в тот раз культура соприкоснулась с религией
Новосибирцы постоянно спорят на культурные темы, правда, в тот раз культура соприкоснулась с религией


В 2015 году Новосибирск потряс культурный скандал — постановку оперы Вагнера «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина сняли с репертуара новосибирского оперного театра из-за возмущений православных. Следом за этим в городе прошли несколько митингов как сторонников такого решения, так и его противников.


«Монстрация», проводимая ежегодно, показывает, насколько изобретательно может шутить молодёжь города
«Монстрация», проводимая ежегодно, показывает, насколько изобретательно может шутить молодёжь города


Город Новосибирск преимущественно серый и скучный, но временами люди придумывают что-нибудь смешное. В городе уже 15 лет проходит «Монстрация», на которой часто встречаются забавные и необычные лозунги. А ещё иногда руководители региона смешат нас своим красноречием, как это делал Владимир Городецкий.


В Новосибирске есть улицы, где практически отсутствует освещение
В Новосибирске есть улицы, где практически отсутствует освещение


Зимой в Новосибирске рано темнеет и поздно начинает светлеть. При этом ещё не все улицы города освещены — на некоторые у мэрии просто не хватает средств. Но работы ведутся, и уже к концу этого года в Новосибирске появятся 100 освещённых улиц.


Синхротроны, Сибирское отделение РАН и 3D-принтер для металлов — всё это говорит о высоком развитии науки в нашем городе
Синхротроны, Сибирское отделение РАН и 3D-принтер для металлов — всё это говорит о высоком развитии науки в нашем городе


В начале 2018 года власти Новосибирской области объявили об укрупнении Академгородка — главного научного центра города, а вузы города постоянно попадают в международные рейтинги ведущих университетов мира.


В последние дни сибиряки воспринимают снег только с негативной стороны, забывая, как зимой бывает красиво
В последние дни сибиряки воспринимают снег только с негативной стороны, забывая, как зимой бывает красиво


Ну и, наконец, самая наболевшая проблема для всех горожан — снег. За последние недели его выпало очень много, настолько, что дорожники не справляются. Ситуацию осложняет и то, что для уборки тротуаров есть всего 8 машин. Но если забыть об этом, то можно заметить, какими красивыми стали улицы.

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