К музыкальному театру съехались 16 пожарных машин
МЧС провело учения на сцене театра
Сегодня днём, 27 ноября, в Новосибирске МЧС провело учения в музыкальном театре — туда съехались десятки сотрудников ведомства и 16 пожарных машин.
«У нас происходили плановые учения, они были организованы ГУ МЧС по НСО <…> Театр отрабатывал действия эвакуации сотрудников при чрезвычайной ситуации, отрабатывался вопрос "пожар на сцене". Приехали пожарные, их контролирующие органы посмотрели действия сотрудников охраны в самом начале, в дальнейшем по прибытии пожарные отрабатывали свои алгоритмы действий», — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела безопасности театра Андрей Соколов.
Приблизительно на месте было 40 сотрудников МЧС и от 12 до 16 пожарных машин, отметил Соколов.
«Они наращивали обстановку, поэтому были вызваны ещё дополнительные силы подкрепления, так сказать. Скорую помощь они вызывали условно, потому что отвлекать эти силы чревато в таком городе», — отметил Соколов.
Также Соколов подчеркнул, что сотрудники МЧС объявили благодарность действиям сотрудников театра, в частности, за быструю эвакуацию — театр уложился в стандарт 5–7 минут.
Прошлым летом похожие учения проходили в театре «Красный факел».
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Елена Громкова
Фото и видео предоставлены пресс-службой музыкального театра