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К музыкальному театру съехались 16 пожарных машин

МЧС провело учения на сцене театра

С условным пожаром боролись около получаса
С условным пожаром боролись около получаса


Сегодня днём, 27 ноября, в Новосибирске МЧС провело учения в музыкальном театре — туда съехались десятки сотрудников ведомства и 16 пожарных машин.


«У нас происходили плановые учения, они были организованы ГУ МЧС по НСО <…> Театр отрабатывал действия эвакуации сотрудников при чрезвычайной ситуации, отрабатывался вопрос "пожар на сцене". Приехали пожарные, их контролирующие органы посмотрели действия сотрудников охраны в самом начале, в дальнейшем по прибытии пожарные отрабатывали свои алгоритмы действий», — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела безопасности театра Андрей Соколов.


Приблизительно на месте было 40 сотрудников МЧС и от 12 до 16 пожарных машин, отметил Соколов.


«Они наращивали обстановку, поэтому были вызваны ещё дополнительные силы подкрепления, так сказать. Скорую помощь они вызывали условно, потому что отвлекать эти силы чревато в таком городе», — отметил Соколов.


Также Соколов подчеркнул, что сотрудники МЧС объявили благодарность действиям сотрудников театра, в частности, за быструю эвакуацию — театр уложился в стандарт 5–7 минут.



По оценкам отдела безопасности театра, на место съехались от 12 до 16 пожарных машин
По оценкам отдела безопасности театра, на место съехались от 12 до 16 пожарных машин


Прошлым летом похожие учения проходили в театре «Красный факел».

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