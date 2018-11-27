К музыкальному театру съехались 16 пожарных машин

С условным пожаром боролись около получаса





Сегодня днём, 27 ноября, в Новосибирске МЧС провело учения в музыкальном театре — туда съехались десятки сотрудников ведомства и 16 пожарных машин.





«У нас происходили плановые учения, они были организованы ГУ МЧС по НСО <…> Театр отрабатывал действия эвакуации сотрудников при чрезвычайной ситуации, отрабатывался вопрос "пожар на сцене". Приехали пожарные, их контролирующие органы посмотрели действия сотрудников охраны в самом начале, в дальнейшем по прибытии пожарные отрабатывали свои алгоритмы действий», — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела безопасности театра Андрей Соколов.





Приблизительно на месте было 40 сотрудников МЧС и от 12 до 16 пожарных машин, отметил Соколов.





«Они наращивали обстановку, поэтому были вызваны ещё дополнительные силы подкрепления, так сказать. Скорую помощь они вызывали условно, потому что отвлекать эти силы чревато в таком городе», — отметил Соколов.





Также Соколов подчеркнул, что сотрудники МЧС объявили благодарность действиям сотрудников театра, в частности, за быструю эвакуацию — театр уложился в стандарт 5–7 минут.









По оценкам отдела безопасности театра, на место съехались от 12 до 16 пожарных машин





Прошлым летом похожие учения проходили в театре «Красный факел».