«Недобросовестное отношение к учёбе»: власти объяснили, почему отчислили брившихся в метро студенток

В министерстве образования утверждают, что администрация колледжа не давила на девушек

После акции в метро отчислили двух студенток педагогического колледжа

В Правительстве Новосибирской области объяснили, почему из педколледжа отчислили студенток, которые устроили акцию с бритьём ног в вагоне метро.







Как сообщил НГС заместитель министра образования Новосибирской области Александр Головнин, 12 ноября выяснилось, что эту акцию студентки проводят не в первый раз — транспортная полиция уже задерживала их для беседы. Чиновник добавил, что две участницы акции находятся под опекой у родственников, так как их родители лишены родительских прав.





«За период обучения с сентября по ноябрь 2018 года студентки показали недобросовестное отношение к учёбе: пропускали занятия по неуважительной причине, по многим предметам имели неудовлетворительные оценки. Помимо этого, неоднократно нарушали правила проживания в общежитии. По результатам психолого-педагогической диагностики <…> студентки были отнесены к "группе риска" среди первокурсников, имеющих склонности к асоциальному поведению», — говорится в официальном ответе замминистра.







По версии Головнина, администрация колледжа провела «индивидуальную работу с родителями и законными представителями студенток», но никакого давления ни на кого из них не оказывала. При этом родители одной из студенток решили оформить для неё академический отпуск по семейным обстоятельствам, так как девушке нужно пролечиться в больнице.







«Опекунами двух других студенток в целях постоянного контроля за несовершеннолетними, учитывая их нестабильное эмоциональное состояние и психологическую неготовность к самостоятельному проживанию в другом городе, было принято решение о прекращении образовательных отношений с колледжем для продолжения обучения по месту постоянного проживания», — сообщил в письме Александр Головнин.





По его словам, первокурсницам, их родителям и опекунам разъяснили, что при уходе из колледжа по собственному желанию студенты могут восстановиться в течение пяти лет после отчисления.











Ранее отчисленные студентки колледжа рассказывали, что акция в метро прошла 11 ноября, а спустя два дня девушек вызвала в кабинет замдиректора по учебной работе Светлана Белина. По версии участниц акции, она заставила их написать заявление об отчислении.





«У нас было два варианта: забирать документы по собственной или же они отчисляют, как положено, с плохой характеристикой и проблемами с правоохранительными органами и так далее», — поясняла корреспонденту одна из отчисленных первокурсниц.





По их версии, ещё одной студентке, которая брила лицо на видео, удалось договориться с руководством колледжа и уйти на год в академический отпуск.