Известному дирижеру на концерте в Новосибирске вручили портрет его отца

Портрет Курта Зандерлинга

Новосибирский коллекционер вручил известному дирижёру Томасу Зандерлингу портрет его отца, который в 1941 году был дирижёром эвакуированного из Ленинграда оркестра.







«Мне, так как я занимаюсь исследованием творчества художника Ликмана, попалась эта работа, рисунок 1942 года, — рассказал новосибирский коллекционер Григорий Гапонов. — Ликман был на одном из концертов дирижёра Курта Зандерлинга (отца Томаса Зандерлинга). Художник сделал зарисовку и подписал её».







Как рассказал Гапонов, в 1941 году Курта Зандерлинга назначили дирижёром Ленинградского симфонического оркестра, а когда началась война, оркестр эвакуировали в Новосибирск. Здесь же, в Новосибирске, в 1942 году у Курта родился сын Томас, который стал известным во всём мире дирижёром.







«Этот небольшой рисунок (сохранившийся портрет) очень важен для Томаса, потому что, может быть, это единственный портрет его отца, который сохранился», — считает коллекционер.







26 ноября Григорий Гапонов побывал на концерте под управлением дирижёра Томаса Зандерлинга в концертном зале имени Арнольда Каца Новосибирской филармонии. После концерта он вышел на сцену и вручил ему портрет его отца. По словам коллекционера, для Томаса Зандерлинга это было приятной неожиданностью.







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