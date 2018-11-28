подробности

Готовьте лопаты: в Новосибирск идет мощный снегопад

И сильный ветер, который налетит на город в пятницу

В середине недели в Новосибирске ожидаются снегопады — к пятнице они усилятся
В середине недели в Новосибирске ожидаются снегопады — к пятнице они усилятся


Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в последние дни ноября: на регион обрушатся метели, а ветер усилится до 23 метров в секунду.


«Идут с запада в восточном направлении циклонические возмущения, атмосферные фронты, и они обеспечат в ближайшие три дня преобладание погоды с осадками: со снегопадами, 29 [ноября] с мокрым снегом, метели. Порывистые ветры в ближайшие двое суток — до 15–17 метров в секунду. 30 [ноября] мы ждём, что ветер будет посильнее, там циклон уже будет проходить через нас, и сила ветра может достичь 23 метров в секунду — это по области», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, в Новосибирске ветер будет слабее, чем по области в целом, например, в пятницу, 30 ноября, его порывы могут достигать 20 метров в секунду.


Сегодня днём в городе ожидается –2…–6 градусов. В четверг, 29 ноября, ночью будет около –10…–12, а дневная температура останется на прежнем уровне. В пятницу, 30 ноября, синоптики прогнозируют ночью –6 градусов, утром около –3, но потом в течение дня из-за приближения холодного фронта температура, согласно прогнозу, упадёт на 7–9 градусов.


В Новосибирском Гидрометцентре добавили, что осадки в городе в эти дни могут быть разной интенсивности — от слабых до умеренных.


«Наиболее существенные осадки будут 30-го», — уточнил Ренад Ягудин.


Накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил горожан через соцсети «ВКонтакте»,  Facebook написать ему адреса улиц и дворов, где не убран снег. Судя по активности новосибирцев в комментариях под постами, уже скоро там будут перечислены не только дворы, но и по меньшей мере треть улиц Новосибирска.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

Прочтений: 12954

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено