Готовьте лопаты: в Новосибирск идет мощный снегопад

И сильный ветер, который налетит на город в пятницу

В середине недели в Новосибирске ожидаются снегопады — к пятнице они усилятся





Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в последние дни ноября: на регион обрушатся метели, а ветер усилится до 23 метров в секунду.







«Идут с запада в восточном направлении циклонические возмущения, атмосферные фронты, и они обеспечат в ближайшие три дня преобладание погоды с осадками: со снегопадами, 29 [ноября] с мокрым снегом, метели. Порывистые ветры в ближайшие двое суток — до 15–17 метров в секунду. 30 [ноября] мы ждём, что ветер будет посильнее, там циклон уже будет проходить через нас, и сила ветра может достичь 23 метров в секунду — это по области», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, в Новосибирске ветер будет слабее, чем по области в целом, например, в пятницу, 30 ноября, его порывы могут достигать 20 метров в секунду.







Сегодня днём в городе ожидается –2…–6 градусов. В четверг, 29 ноября, ночью будет около –10…–12 , а дневная температура останется на прежнем уровне. В пятницу, 30 ноября, синоптики прогнозируют ночью –6 градусов, утром около –3, но потом в течение дня из-за приближения холодного фронта температура, согласно прогнозу, упадёт на 7–9 градусов.







В Новосибирском Гидрометцентре добавили, что осадки в городе в эти дни могут быть разной интенсивности — от слабых до умеренных.







«Наиболее существенные осадки будут 30-го», — уточнил Ренад Ягудин.







Накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил горожан через соцсети «ВКонтакте», Facebook написать ему адреса улиц и дворов, где не убран снег. Судя по активности новосибирцев в комментариях под постами, уже скоро там будут перечислены не только дворы, но и по меньшей мере треть улиц Новосибирска.





Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

