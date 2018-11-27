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«Врачи толкают машины»: нечищенные дороги помешали работе скорой помощи

Каждый день застревают 10 машин — они не могут выбраться из снежной каши по 1,5 часа

Автомобили приходится выталкивать силами врачей, а иногда и направлять на вызов другую бригаду
Автомобили приходится выталкивать силами врачей, а иногда и направлять на вызов другую бригаду


Сегодня, 27 ноября, на улицах Новосибирска забуксовали сразу два автомобиля скорой помощи — один на улице Вяземской, а другой на улице Кропоткина.


Фотографию с забуксовавшей скорой помощью в редакцию НГС прислала читательница Лидия. «Скорая не могла выехать с улицы Вяземская. Помог уазик. Её выталкивали минут 20. Сам момент, жаль, в кадр не попал — врач толкал [машину]», — рассказала об увиденном Лидия.


А видео с другой скорой, которая застряла на улице Кропоткина, прислала очевидец Юлия Соколова. «Я думаю, что за звуки у нас. Смотрите — вот так у нас не чистят дворы. Видите, скорая застряла», — прокомментировала заснятое Юлия Соколова.



Как сообщила корреспонденту НГС главврач скорой помощи Ирина Большакова, каждый день из-за плохо убранных дорог буксуют по 10 автомобилей скорой помощи. 


«В первые дни снегопадов у нас было 22 случая зафиксировано. Сейчас количество снизилось до 10. Буксуем обычно от 20 минут до 1,5 часа. Если приходится, наши врачи идут пешком. 


Но это часть проблемы — дойти с оборудованием до квартиры, труднее всего довести до машины пациента», — рассказала Ирина Большакова.


По её словам, проехать сложно как в частном секторе, так и во внутриквартальных проездах, а обращения в единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирска не дают результатов. «Конечно, мы направляем всю информацию в единую диспетчерскую, но смысла в этом я вообще не вижу. Допустим, есть улица в частном секторе, на которой мы забуксовали. Мы должны делать запрос в мэрию, или мэрия сама должна знать, что нужно её чистить? Работа должна быть не точечной, а плановой», — резюмировала Ирина Большакова.


В сентябре под Новосибирском машина скорой помощи не смогла вовремя приехать на вызов — из-за бездорожья она сползла в канаву и забуксовала, а мужчина, к которому спешили врачи, скончался.

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