«Лежала и думала, доживу ли до скорой»: врачи собрали заново девушку, которую задавил КАМАЗ

Сибирячка переходила на зелёный свет светофора, когда её сбил грузовик, — ей пришлось долго лечиться

Пациентку оперировал известный травматолог Валентин Жиленко (на фото) — операция шла почти 9 часов

Врачам удалось спасти 27-летнюю жительницу Новосибирска, которая попала под КАМАЗ на Гусинобродском шоссе — в аварии она получила жуткие травмы внутренних органов и сложные переломы. Сибирячку пришлось буквально собирать заново.







Авария произошла ещё 28 сентября 2017 года — с тех пор 27-летняя Нурмира Эшназар Кызы (её семья давно переехала из Киргизии в Новосибирск) восстанавливает здоровье.







«Я на светофоре через дорогу переходила на Гусинобродском [шоссе], днём, где-то с двух до трёх часов. Вообще его (водителя. — Прим. ред.) первым признанием было, что он не увидел меня. А когда светофор горит и человек переходит, даже если кошка будет переходить — увидишь посреди дня.







Всё помню, я ещё в сознании была — это были и шок, и боль страшная, не можешь ни дышать, ни говорить, ничего, просто глаза открыть», — вспоминает Нурмира Эшназар Кызы в разговоре с корреспондентом НГС.







Она подчеркнула, что переходила дорогу на зелёный свет. По словам участницы аварии, в момент ДТП проходила эвакуация из торгового комплекса «Дружба», и поэтому скорая оказалась рядом очень быстро.







«Лежала, думала, доживу ли я до скорой или нет, но она быстро приехала, за 2 минуты. Если бы на 10 минут опоздали, то, как врачи говорят, меня не смогли бы спасти», — отметила пострадавшая.







Скорая помощь отвезла пострадавшую в городскую больницу № 2 — оказалось, что сибирячка получила в ДТП серьёзные травмы: у неё были переломы таза и разрывы внутренних органов в районе таза. Первые два месяца её лечили в больнице № 2 — пострадавшая жила на обезболивающих препаратах.







Что касается переломов, медики признались пациентке, что не смогут ей помочь, — для этого нужны были высококвалифицированные травматологи.







Семья Эшназар Кызы обратилась к известному новосибирскому травматологу Валентину Жиленко, работающему в клинике НИИТО, — врач впервые осмотрел пациентку ещё в палате больницы № 2 и взялся ей помочь. Однако такие операции не проводятся за счёт государства, и родственникам пострадавшей пришлось заплатить за лечение.







Как рассказал НГС Валентин Жиленко, у пациентки было несколько сложных переломов в тазу — такие лучше оперировать в первые 15 дней после получения травмы, однако из-за осложнений с разрывами органов операцию провели только 19 декабря.







Операция шла 8 часов 30 минут — кости зафиксировали специальными пластинами и винтами. Сибирячку выписали 30 декабря.







Нурмира Эшназар Кызы рассказала, что может нормально стоять и ходить — только немного хромает





«Я всё плакала, думала, домой не попаду, в больнице останусь, а он (врач. — Прим. ред.) говорит: “Не плачь, всё будет хорошо”. И вот всё-таки к Новому году меня доставили домой», — отметила Нурмира Эшназар Кызы.







Этот год пациентка ещё проходила реабилитацию после аварии и операции







По словам Валентина Жиленко, в его практике были случаи, когда пациенты полностью восстанавливались после таких тяжёлых травм.







«Моя первая пациентка — я оперировал её в 2007 году в 34-й больнице — она упала с высоты, с 5-го этажа. Это был один из тяжёлых тазов, который я полностью собирал. Она меня нашла, я работал здесь в клинике, где-то в 2013 году — пришла беременная. Акушеры-гинекологи отправили её к тому, кто её оперировал, чтобы решить вопрос, как ей рожать.







И у неё совершенно не осталось каких-то негативных [последствий], всё восстановилось без проблем. Именно операция позволяет человека вернуть к нормальной жизни, а если не оперировать — очень большой процент инвалидности идёт»,





— рассказал травматолог.







Сама Нурмира Эшназар Кызы отмечает, что спустя год после аварии она действительно «встала на ноги» — только немного хромает. Боли нет — только если случайно перегрузить ноги, также организм стал отзываться на изменения в погоде — в такие моменты бывает больно, призналась сибирячка.







По поводу водителя пострадавшая жительница Новосибирска знает не так много — ей известно, что после аварии было возбуждено уголовное дело.







«Он (водитель. — Прим. ред.) сначала предложил, чтобы я заявление забрала, он мне предложил 50 тысяч, представляете? То, что я пережила, — это никаких денег не стоит.





Мы отказались. Судились-судились, но в итоге его просто лишили прав. И с него брать нечего. Человек даже не извинился передо мной», — заключила сибирячка.







Помощник прокурора Новосибирска Алексей Пасюк рассказал НГС, что водитель всё же понёс наказание — согласно решению Дзержинского районного суда от 18 сентября 2018 года, его признали виновным по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ограничили свободу на срок в 1 год. Также его лишили права «заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год» и обязали выплатить моральный вред потерпевшей в размере 150 тысяч рублей.





Как следует из текста судебного решения, водительский стаж владельца КАМАЗа — 37 лет, он признал вину ещё во время предварительного следствия. Он пояснял, что ехал на автомобиле с прицепом, гружённым кирпичом.





«Поток машин был плотный, поскольку на перекрестке была авария, стояли две машины. В связи с чем он перестроился в правый ряд. Его скорость составляла около 5–7 км/ч. При подъезде к перекрестку ему горел зеленый сигнал светофора. Перед ним ехали легковые автомобили. Не видел, чтобы на пешеходном переходе находились люди», — цитируют показания водителя в суде.





Приговор вступил в законную силу.





Этой осенью врачам Новосибирской областной больницы удалось также спасти беременную девушку, сильно пострадавшую в ДТП у «МЕГИ» — водитель «Тойоты» сбил её вместе с подругой и скрылся. Вторая девушка погибла на месте аварии — водителя же объявили в розыск только через 20 дней после ДТП.

