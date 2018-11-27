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Две женщины погибли на пожаре в двухэтажном доме на Первомайке

Врачам скорой помощи не удалось их откачать

Пожар случился на улице Тенистой — пожарным пришлось спускать людей из квартир на верёвке
Пожар случился на улице Тенистой — пожарным пришлось спускать людей из квартир на верёвке


Поздним утром во вторник, 27 ноября, в Первомайском районе Новосибирска загорелся двухэтажный дом — по данным источника НГС, в пожаре погибли две женщины.


Сообщение о пожаре в двухэтажном доме на улице Тенистой поступило в 10:56, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


«Сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов с верхнего этажа дома, часть людей с первого этажа покинули горящий подъезд самостоятельно. Спасены шесть человек, в том числе ребёнок. <…> Эвакуацию людей пожарные провели с помощью спасательных средств по верёвке и приставной трехколенной лестнице», — описали ситуацию в МЧС.


В ведомстве уточнили, что пожар случился в квартире и на лестничной клетке второго этажа. Потушить открытый огонь пожарным удалось в 11:51.


«Звено газодымозащитной службы МЧС проводит проверку чердака, куда мог распространиться огонь. Причина пожара устанавливается», — добавили в ведомстве.


В МЧС сообщили, что на месте работали врачи скорой помощи, которые пытались реанимировать двух женщин.


По данным источника, знакомого с ситуацией, попытка спасти их не удалась.


В следственном управлении СКР корреспонденту НГС сообщили, что на место выехали следователи. Прокомментировать ситуацию в ведомстве обещали позже.

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