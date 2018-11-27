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А так не видно: мэр Локоть в соцсетях попросил написать адреса заваленных снегом улиц и дворов

Он заявил, что «снегопады стали серьезным испытанием»

Мэр попросил у горожан помощи в поисках заснеженных улиц
Мэр попросил у горожан помощи в поисках заснеженных улиц

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил горожан через соцсети сообщить ему места, где не убран снег.


«Снегопады последних дней стали серьёзным испытанием для коммунальных служб. Техника работает круглосуточно, но состояние города нельзя назвать удовлетворительным, — написал мэр Анатолий Локоть. — Мне приходит много жалоб в соцсетях, большинство из них касаются качества уборки внутриквартальных территорий». 


В постах Анатолия Локтя во «ВКонтакте» и в «Facebook» мэр просит сообщить названия улиц и домов, где нужно убрать снег. «Я поручил профильным службам уделить особое внимание дворам. В связи с этим у меня есть к вам просьба: укажите в комментариях или личных сообщениях проблемные участки с конкретными адресами — улицей и номером дома», — говорится в тексте поста. 



Как уточнил пресс-секретарь мэра Артём Роговский, уборка дворов не входит в полномочия мэрии. «Уборка снега во дворах — зона ответственности управляющих организаций. Как мы видим, не все из них хорошо справляются со своими обязанностями, — объяснил он. — Поэтому Анатолий Евгеньевич решил обратиться к жителям Новосибирска с такой просьбой для получения обратной связи. Мэр поручил департаменту энергетики и ЖКХ выявить управляющие организации, на которые жалуются новосибирцы и активизировать их работу по уборке дворов от снега».


Судя по активности новосибирцев в комментариях под постами, уже к вечеру там будут перечислены не только дворы, но и по меньшей мере треть улиц Новосибирска.


В начале недели в Государственной жилищной инспекции Новосибирской области назвали управляющие компании, которые хуже всех убирают снег. С начала зимы новосибирцы написали уже больше 40 жалоб на некачественную уборку снега

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