В магазинах «Обувь России» начали выдавать посылки

Первые новосибирские пункты выдачи в магазинах появились в сети «Вестфалика»





В новосибирских магазинах компании «Обувь России» начали работать первые пункты выдачи посылок системы PickPoint. Это первый в России опыт такого рода сотрудничества.







О старте совместного проекта новосибирская обувная компания «Обувь России» и логистический оператор PickPoint объявили ещё в начале ноября, однако в Новосибирске первые пункты выдачи реально появились только сейчас, подтвердили в «Обуви России».







Сейчас такие пункты работают в восьми магазинах «Обуви России» в Новосибирске и еще по одному в Линево и Куйбышеве. Преимущественно это торговые точки сети Westfalika.







Как пояснили в «Обуви России», в магазинах не будут размещаться привычные постоматы PickPoint (позволяющие получить посылку без участия человека). Клиентам нужно будет просто обратиться к работникам магазина, назвав код своего заказа. «Обувь России» будет получать комиссию за каждую доставленную посылку.





Сейчас в Новосибирске и ближайших пригородах (включая Бердск), по данным сайта PickPoint, работает 118 точек выдачи (вместе с точками партнеров). На этой схеме есть уже и магазины «Обуви России», например Westfalika (на проспекте Карла Маркса, в ТРЦ «Аура», на площади Калинина и т. д.). Всего у «Обуви России» в Новосибирске сейчас 16 магазинов Westfalika, 4 «Россита», 3 «Пешеход», 2 Lisette и один Emilia Estra.





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