Новогодняя рокировка: в НОВАТе заменили «Спящую красавицу» на двух «Щелкунчиков»

В театре заявили, что их попросили об этом зрители

В репертуар на декабрь добавят ещё два «Щелкунчика»

В Новосибирском театре оперы и балета решили изменить репертуар на декабрь — вместо «Спящей красавицы» перед Новым годом покажут «Щелкунчика» в хореографии Василия Вайнонена.







«Щелкунчик» в хореографии Вайнонена — один из самых любимых спектаклей в Новосибирске. И постоянно зрители обращаются с просьбами добавить его в репертуар. Поэтому пошли на такой шаг — перед новогодними праздниками порадовать самых отчаянных любителей классической хореографии Вайнонена», — объяснили в НОВАТе.







Два дополнительных балета «Щелкунчик» покажут 18 и 19 декабря вместо «Спящей красавицы». Как рассказали в оперном театре, на «Спящую красавицу» уже продали около 30% билетов, они будут действительны на «Щелкунчик». «Мы идем навстречу пожеланиям нашей публики. В преддверии Нового года всегда это настроение усиливается, потому что он [спектакль] более праздничный», — отметили в театре. Всего в репертуаре НОВАТа на декабрь 18 балетов «Щелкунчик», из них семь в классической хореографии Василия Вайнонена и 11 — в хореографии Начо Дуато.





Недавно в НОВАТе состоялась премьера оперы для детей «Терем-теремок» в постановке Вячеслава Стародубцева — спектакль поставлен по мотивам либретто Ильи Польского по сказке Самуила Маршака.