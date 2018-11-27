Новогодняя рокировка: в НОВАТе заменили «Спящую красавицу» на двух «Щелкунчиков»
В театре заявили, что их попросили об этом зрители
В Новосибирском театре оперы и балета решили изменить репертуар на декабрь — вместо «Спящей красавицы» перед Новым годом покажут «Щелкунчика» в хореографии Василия Вайнонена.
«Щелкунчик» в хореографии Вайнонена — один из самых любимых спектаклей в Новосибирске. И постоянно зрители обращаются с просьбами добавить его в репертуар. Поэтому пошли на такой шаг — перед новогодними праздниками порадовать самых отчаянных любителей классической хореографии Вайнонена», — объяснили в НОВАТе.
Два дополнительных балета «Щелкунчик» покажут 18 и 19 декабря вместо «Спящей красавицы». Как рассказали в оперном театре, на «Спящую красавицу» уже продали около 30% билетов, они будут действительны на «Щелкунчик». «Мы идем навстречу пожеланиям нашей публики. В преддверии Нового года всегда это настроение усиливается, потому что он [спектакль] более праздничный», — отметили в театре. Всего в репертуаре НОВАТа на декабрь 18 балетов «Щелкунчик», из них семь в классической хореографии Василия Вайнонена и 11 — в хореографии Начо Дуато.
Недавно в НОВАТе состоялась премьера оперы для детей «Терем-теремок» в постановке Вячеслава Стародубцева — спектакль поставлен по мотивам либретто Ильи Польского по сказке Самуила Маршака.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Анна Богданова
Фото novat.nsk.ru