Зелёное пламя в небе: новосибирец снял на видео странную вспышку над Новосибирском
Очевидцы видели падающее нечто на обоих берегах Оби
Утром во вторник, 27 ноября, горожане заметили яркую вспышку в небе над Новосибирском: её было видно и на правом, и на левом берегу.
Видеозаписи со светящимся объектом, который падает с высоты, в редакцию НГС прислали сразу три читателя. Два из них пояснили, что стали свидетелями этого явления в девятом часу утра, третий очевидец время съёмки не уточнил.
При этом один из читателей сообщил, что вспышка попала в кадр на Советском шоссе недалеко от посёлка Краснообск.
«Выезд с МЖК со стороны Лазурной в сторону перекрестка Коминтерна – ГБШ», — указал место съёмки второй очевидец.
Третий написал в редакцию, что видел светящийся объект на Бердском шоссе между Бердском и Академгородком.
«Прекрасное явление. Скорее всего, это вспышка болида, то есть падение яркого метеора со вспышкой. Тем удивительнее, что активных метеорных потоков сейчас нет», – прокомментировал видео замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.
Сейчас планетарий на своей странице в соцсети «ВКонтакте» собирает видеозаписи с этим явлением, чтобы показать их астрономам. Если вы тоже стали свидетелями загадочной вспышки в утреннем небе, присылайте видео в нашу редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00 или на почту news@ngs.ru.
Недавно в небе над Новосибирском прошёл метеорный поток Альфа-Моноцеротиды — «падающие звёзды» можно было наблюдать в тех местах, где нет городской засветки.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео читателей НГС