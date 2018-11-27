Зелёное пламя в небе: новосибирец снял на видео странную вспышку над Новосибирском

Вспышку было видно на Советском, Бердском шоссе и на выезде из МЖК





Утром во вторник, 27 ноября, горожане заметили яркую вспышку в небе над Новосибирском: её было видно и на правом, и на левом берегу.







Видеозаписи со светящимся объектом, который падает с высоты, в редакцию НГС прислали сразу три читателя. Два из них пояснили, что стали свидетелями этого явления в девятом часу утра, третий очевидец время съёмки не уточнил.







При этом один из читателей сообщил, что вспышка попала в кадр на Советском шоссе недалеко от посёлка Краснообск.







«Выезд с МЖК со стороны Лазурной в сторону перекрестка Коминтерна – ГБШ», — указал место съёмки второй очевидец.







Третий написал в редакцию, что видел светящийся объект на Бердском шоссе между Бердском и Академгородком.





Эта запись сделана в Октябрьском районе — часы на видеорегистраторе, по словам очевидца, спешат примерно на полчаса





«Прекрасное явление. Скорее всего, это вспышка болида, то есть падение яркого метеора со вспышкой. Тем удивительнее, что активных метеорных потоков сейчас нет», – прокомментировал видео замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.





Эта вспышка попала на видео недалеко от посёлка Краснообск





Сейчас планетарий на своей странице в соцсети «ВКонтакте» собирает видеозаписи с этим явлением, чтобы показать их астрономам. Если вы тоже стали свидетелями загадочной вспышки в утреннем небе, присылайте видео в нашу редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00 или на почту news@ngs.ru.





Тот же светящийся объект было видно и с Бердского шоссе





Недавно в небе над Новосибирском прошёл метеорный поток Альфа-Моноцеротиды — «падающие звёзды» можно было наблюдать в тех местах, где нет городской засветки.