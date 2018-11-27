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Натанцевала: сибирячка привезла из Бразилии кубок мира по эстетической гимнастике

До этого спортсменка выиграла соревнования в России и Европе

Алина Болбат выступала вместе с командой «Мадонна»
Алина Болбат выступала вместе с командой «Мадонна»

Команда по эстетической гимнастике со спортсменкой из Новосибирска Алиной Болбат выиграла Кубок мира в Бразилии.


В минувшие выходные в бразильском городе Сантос прошёл заключительный этап Кубка мира по эстетической гимнастике. 25 ноября по итогам выступления команда «Мадонна» из России оказалась лучшей, опередив команды Финляндии, Франции, Италии и Украины, завоевав высшую награду.


Справка: Эстетическая гимнастика была признана видом спорта в 1950 году. В отличие от художественной гимнастики все упражнения выполняются без специального снаряда — мяча, ленты или обруча. Выступления по эстетической гимнастике ведутся в группах от 6 до 12 человек, а все действия нужно выполнять синхронно.


Как рассказала корреспонденту НГС Алина Болбат, подготовка к соревнованиям заняла три месяца. «Мы приехали после отдыха в конце августа и сентябрь–октябрь подготавливались. Сложнее всего было отогнать от себя посторонние мысли, сделать так, чтобы окружающие и обстановка на тебя не давили. Думаю, я с этим справилась», — считает Алина Болбат.


Отец Алины Болбат Герман рассказал НГС, что отдал дочку заниматься гимнастикой ещё в детстве. «С пяти лет занимается она. В 12 она уже была КМС (кандидатом в мастера спорта России. — Прим. ред.). Команда выиграла всё в этом году — Россию, Европу, мир, и вот теперь Кубок мира. Завтра они прилетают в Москву», — уточнил Герман Болбат.


Из-за подготовки к соревнованиям семья долго не виделась. По словам Германа Болбата, спортсменка планирует приехать в Новосибирск до Нового года.


На прошедших выходных спортсмен из Новосибирска Александр Заливакин выиграл золото на международном турнире по стрельбе из лука — стрелять пришлось, целясь по стреле.

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