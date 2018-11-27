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Хозяина нет: дорогу к закрытому посёлку под Новосибирском откопали после новости на НГС

Ее не чистили 10 дней из-за бюрократии

Полукилометровый подъезд к посёлку не чистили больше 10 дней
Полукилометровый подъезд к посёлку не чистили больше 10 дней

Власти Новосибирской области рассказали, почему никто не расчистил проезд к закрытому посёлку «Горки Академпарка» — дорога с сентября оказалась без хозяина.


Как пояснили корреспонденту НГС в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства в ответ на запрос, дорогу длиной 500 метров с сентября передают из собственности Новосибирского района в собственность Барышевского сельсовета.


«Вопросы с обеспечением проезда возникли по причине выпадения атмосферных осадков в виде снега, а также из-за того, что в отношении данного участка дороги районной администрацией не был заключён муниципальный контракт на содержание. Заключение контракта администрацией района планируется в ближайшее время», — пояснили в министерстве и добавили, что сейчас всю дорогу расчистили.


«В тот же день вечером [24 ноября] начали расчищать, но не до асфальта, конечно, раскидали немножечко. Я думаю, что ваша публикация повлияла на эту ситуацию», — подтвердила местная жительница Ирина Перковская.


Проблемы на подъезде к закрытому посёлку «Горки Академпарка», который построили для сотрудников компаний-резидентов Технопарка и организаций СО РАН, возникли на прошлой неделе. Со слов местных жителей, подъезд к посёлку не чистили около 10 дней, а перед началом субботней метели его и вовсе засыпало так, что по нему не могли проехать ни машины, ни автобусы

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