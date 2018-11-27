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В Новосибирске ищут арендаторов для офиса с бассейном и сауной за 5 миллионов в месяц

Здание пустует больше года

Раньше здание принадлежало компании «Сибнефтегеофизика»
Раньше здание принадлежало компании «Сибнефтегеофизика»


В Новосибирске сдают офисное здание со столовой, сауной и бассейном — оно ищет арендаторов уже почти год.


Построенное в 2015 году офисное здание площадью больше 3,6 тысячи кв. м находится на улице Ломоносова, 57А, в районе станции метро «Маршала Покрышкина». В объявлении указано, что оно полностью меблировано и оснащено — вплоть до мягкой мебели в кабинетах и оргтехники.


Особенности бизнес-центра — оборудованная столовая, касса, конференц-зал на 150 мест, архив, а также сауна и 12-метровый бассейн.


В бизнес-центре есть собственный бассейн и сауна
В бизнес-центре есть собственный бассейн и сауна


Стоимость аренды установлена в 1,5 тысячи рублей за квадрат, или более 5,4 миллиона рублей в месяц. Владелец в объявлении отметил, что возможна аренда от 1 часа до 5 лет с возможностью продления.


Ранее здание принадлежало ПАО «Сибнефтегеофизика» — в прошлом году компания обанкротилась и была вынуждена продать имущество с торгов. Директор компании «Бетонинвест», которая сегодня владеет зданием, тогда говорил НГС, что после ремонта планирует открыть здесь детский образовательный центр по принципу «всё в одном».


Столовая, как и все другие помещения, обставлена мебелью и остащена необходимой техникой
Столовая, как и все другие помещения, обставлена мебелью и остащена необходимой техникой


Как следует из текста предложения, эта идея остаётся приоритетной: «Идеально подойдет для размещения ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА, частной детской школы, медицинского учреждения, банка, офис крупной компании», — подчёркивается в объявлении (орфография и пунктуация сохранены).


Между тем, по информации N1.RU, здание пустует уже почти год: в базе сайта оно появилось ещё 10 января. Предложение дороже среднерыночных ставок аренды офисов почти в три раза: в среднем по городу помещение можно снять за 622 рубля за кв. м. 


Но, заметили в пресс-службе N1.RU, аналогов бизнес-центру нет — среди знаковых бизнес-центров на рынке аренды предлагают площади в БЦ «Айсберг» на Красном проспекте за 700 рублей за кв. м. В прошлом году здание пытались продать за 623 миллиона рублей.

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