«Хотели к концу года сдать»: мэрия не успела достроить школу, где задерживают зарплаты рабочим
До этого Анатолий Локоть обещал, что школу достроят к концу года
Новая школа
Два месяца назад, 25 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что здание новой школы должны достроить уже к концу этого года. Однако потом стало известно, что на стройке рабочим задерживают зарплаты из-за приостановки федерального финансирования.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, школу не успеют сдать до конца года, но в срок, указанный в договоре, уложатся. «Там срок по договору стоит на [20]19 год. Мы планировали, что если всё пройдёт ударными темпами, хотели к концу года сдать, но, к сожалению, федеральное финансирование приостановлено. <...> Может, финансирование и пошло, но к Новому году мы всё равно не успеем», — уточнили в пресс-центре мэрии.
Школу строят в рамках федеральной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Строительство ведется подрядной организацией АО «Стройтрест
Осенью 2017 года мэрия приняла новую муниципальную программу «Развитие сферы образования города Новосибирска» — по программе стоимостью более 74 миллиардов рублей в городе должны появиться две новых школы и два детсада.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова