«Хотели к концу года сдать»: мэрия не успела достроить школу, где задерживают зарплаты рабочим

До этого Анатолий Локоть обещал, что школу достроят к концу года

Сейчас работы в здании школы ведутся медленными темпами

Новая школа № 215 на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска не будет сдана до Нового года — причиной стало прекращение федерального финансирования.







Два месяца назад, 25 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что здание новой школы должны достроить уже к концу этого года. Однако потом стало известно, что на стройке рабочим задерживают зарплаты из-за приостановки федерального финансирования.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, школу не успеют сдать до конца года, но в срок, указанный в договоре, уложатся. «Там срок по договору стоит на [20]19 год. Мы планировали, что если всё пройдёт ударными темпами, хотели к концу года сдать, но, к сожалению, федеральное финансирование приостановлено. <...> Может, финансирование и пошло, но к Новому году мы всё равно не успеем», — уточнили в пресс-центре мэрии.







Школу строят в рамках федеральной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Строительство ведется подрядной организацией АО «Стройтрест № 43 ». Всего на строительство школы планируют направить 517 миллионов рублей. Сейчас задолженность мэрии перед организацией составляет почти 52,5 миллиона рублей.





Осенью 2017 года мэрия приняла новую муниципальную программу «Развитие сферы образования города Новосибирска» — по программе стоимостью более 74 миллиардов рублей в городе должны появиться две новых школы и два детсада.