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В запертой квартире на Выборной нашли заплаканного ребёнка

Спасатели вскрыли двери и отдали мальчика полиции

Чтобы помочь плачущему ребёнку, спасателям пришлось вскрывать дверь
Чтобы помочь плачущему ребёнку, спасателям пришлось вскрывать дверь


Поздно вечером в понедельник, 26 ноября, спасатели нашли маленького ребёнка в закрытой квартире в Октябрьском районе Новосибирска.


«Вчера вечером в 21:39 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от службы 112 с информацией, что по улице Выборной в Октябрьском районе города в квартире долгое время плачет ребёнок. Обеспокоенные соседи пробовали достучаться в квартиру, но двери им никто не открыл», — описали ситуацию в Муниципальной аварийно-спасательной службе.


Как рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин, на место также приехали полицейские. Чтобы дать им возможность попасть в квартиру, спасатели вскрыли дверь.


В квартире работники экстренных служб обнаружили заплаканного мальчика двух-трёх лет на вид. Взрослых дома не оказалось, уточнили в аварийно-спасательной службе.


«Сотрудники полиции ребёнка осмотрели, в медицинской помощи он не нуждался», — пояснил Дмитрий Фокин.


В МАСС добавили, что найденного ребёнка спасатели передали полиции. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что вскоре после приезда полицейских вернулась домой родственница мальчика. Она рассказала, что мама ребенка ушла на работу и попросила женщину посидеть с мальчиком. Когда тот уснул, женщина решила ненадолго выйти — в этот момент ребенок проснулся и перепугал соседей.


В прошлом году похожий случай произошёл на улице Петухова: спасатели вскрыли дверь в квартире и нашли там ребёнка с миской каши на полу.

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