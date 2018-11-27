Новосибирские водители опоздали на работу из-за 9-балльных пробок
Заторы парализовали дороги и на том, и на другом берегах
Сегодня, 27 ноября, новосибирские водители встретили утро в 9-балльных пробках — ситуацию на дорогах осложнили аварии.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на левом берегу сильнее всего затруднено движение на проезде Энергетиков, Троллейной, Римского-Корсакова, Титова, Немировича-Данченко. На правом берегу наиболее серьёзные пробки скопились на проспекте Дзержинского, Большевистской, Бориса Богаткова, Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Кедровой. На некоторых участках скорость потока упала до 3 км/ч.
В целом этим утром пробки в Новосибирске достигали 9-балльного уровня. Сейчас на дорогах уже свободнее — сервис Яндекс.Пробки оценивает их загруженность на 8 баллов.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова из архива НГС (1), скриншот yandex.ru/maps (2)