подробности

Новосибирские водители опоздали на работу из-за 9-балльных пробок

Заторы парализовали дороги и на том, и на другом берегах

В утренний час пик пробки на дорогах Новосибирска достигли 9 баллов — после 9:00 они пошли на спад
В утренний час пик пробки на дорогах Новосибирска достигли 9 баллов — после 9:00 они пошли на спад


Сегодня, 27 ноября, новосибирские водители встретили утро в 9-балльных пробках — ситуацию на дорогах осложнили аварии.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на левом берегу сильнее всего затруднено движение на проезде Энергетиков, Троллейной, Римского-Корсакова, Титова, Немировича-Данченко. На правом берегу наиболее серьёзные пробки скопились на проспекте Дзержинского, Большевистской, Бориса Богаткова, Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Кедровой. На некоторых участках скорость потока упала до 3 км/ч.


В целом этим утром пробки в Новосибирске достигали 9-балльного уровня. Сейчас на дорогах уже свободнее — сервис Яндекс.Пробки оценивает их загруженность на 8 баллов. 


Ситуацию на дорогах осложнили дорожно-транспортные происшествия
Ситуацию на дорогах осложнили дорожно-транспортные происшествия


Прочтений: 845
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено