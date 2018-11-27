Новосибирские водители опоздали на работу из-за 9-балльных пробок

Заторы парализовали дороги и на том, и на другом берегах

В утренний час пик пробки на дорогах Новосибирска достигли 9 баллов — после 9:00 они пошли на спад





Сегодня, 27 ноября, новосибирские водители встретили утро в 9-балльных пробках — ситуацию на дорогах осложнили аварии.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на левом берегу сильнее всего затруднено движение на проезде Энергетиков, Троллейной, Римского-Корсакова, Титова, Немировича-Данченко. На правом берегу наиболее серьёзные пробки скопились на проспекте Дзержинского, Большевистской, Бориса Богаткова, Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Кедровой. На некоторых участках скорость потока упала до 3 км/ч.







В целом этим утром пробки в Новосибирске достигали 9-балльного уровня. Сейчас на дорогах уже свободнее — сервис Яндекс.Пробки оценивает их загруженность на 8 баллов.





Ситуацию на дорогах осложнили дорожно-транспортные происшествия



