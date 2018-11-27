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Самолёт из Новосибирска не смог приземлиться на Камчатке из-за сильного ветра

Экипаж решил переждать плохую погоду на запасном аэродроме

Полёту помешала неблагоприятная погода
Полёту помешала неблагоприятная погода


Самолёт c пассажирами авиакомпаний «Глобус» и S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в ночь на 27 ноября, не смог сесть в аэропорту рядом с Петропавловском-Камчатским из-за сильного ветра.


«Подход циклона внёс коррективы в работу авиапредприятий Камчатки. Сильный боковой ветер стал причиной отмены рейсов по маршрутам местных авиалиний», — сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.


По данным онлайн-табло на сайте камчатского аэропорта Елизово, сейчас задерживается в том числе и прилёт совмещённого рейса авиакомпаний «Глобус» и S7 Airlines, который должен был прибыть из Новосибирска три часа назад — в 10:30 по местному времени после промежуточной посадки в Южно-Сахалинске.


«Аэропорт в городе Елизово работает, технические службы постоянно расчищают взлётно-посадочную полосу, поддерживая её надлежащее состояние. К приёму межрегиональных рейсов аэропорт готов, однако решение о полетах в край в сложных метеоусловиях авиакомпании принимают самостоятельно. Так, командир экипажа воздушного судна, следовавшего из Новосибирска в Петропавловск со 159 пассажирами, решил посадить самолет на запасном аэродроме в Южно-Сахалинске», — пояснили в правительстве Камчатского края со ссылкой на регионального министра транспорта и дорожного строительства Владимира Каюмова.


По данным онлайн-табло на сайте южно-сахалинского аэропорта, в направлении Петропавловска-Камчатского задержанный новосибирский рейс вылетел 20 минут назад.


На прошлой неделе в аэропорту Толмачёво внепланово приземлились три рейса, которые летели из Москвы в Барнаул. Коррективы в их маршрут также внесла непогода: Алтайский край накрыло туманом.

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