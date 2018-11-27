Власти до весны продлили запрет на проезд большегрузов по дорогам Новосибирска

Фурам нельзя будет ездить по городу в часы пик до 1 апреля

Ограничения на дорогах Новосибирска продлятся до начала апреля

Запрет на движение фур по дорогам Новосибирска в часы пик, который начал действовать две недели назад, продлён до 1 апреля.







Об этом говорится в постановлении, которое подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







«Ограничения будут действовать <…> по 1 апреля 2019 года ежедневно с 7 до 10 часов и с 16 до 20 часов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Новосибирска», — сообщили в пресс-центре мэрии города.







Этот запрет городские власти ввели с 12 ноября. Он касается машин с большими габаритами — шириной больше 2,55 метра, высотой от 4 метров и длиной от 15 метров, включая один прицеп. Также под действие ограничений попадает транспорт, для которого изготовитель установил максимальную скорость не больше 30 км/ч.







В мэрии ранее поясняли, что ограничения для большегрузов связаны с ухудшением погоды — морозами, сильным ветром и снегопадами.







Накануне днём на подъёме с Большевистской на Октябрьский мост за 40 минут застряли три большегруза. Они не смогли преодолеть подъём из-за скользкой дороги.

