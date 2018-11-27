Популярная новосибирская группа победила во всероссийском музыкальном конкурсе

Церемония награждения состоялась в московском Театре на Таганке

Новосибирская группа «Рви Меха» на церемонии вручения наград
Новосибирская группа «Рви Меха» на церемонии вручения наград


Сегодня, 27 ноября, новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» стала победителем Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Организаторами конкурса выступили Благотворительный фонд Владимира Высоцкого, фестиваль «Нашествие» и «Мультимедиа Холдинг». 


«Дорогие друзья! Огромное спасибо за вашу поддержку и веру в наше творчество! Спасибо летит в каждый уголок планеты, где верили в нас! Мы вас любим, ваши "Рви Меха"!» — написали новосибирские музыканты на официальной странице группы в социальной сети «ВКонтакте» после победы в конкурсе.


Второе место заняла краснодарская группа «Лейла», третье — группа из Нижнего Новгорода Mezozoy.


Первое место присуждалось по итогу зрительского голосования и выбору профессионального жюри, председателем которого был сын Владимира Высоцкого — режиссёр Никита Высоцкий. Церемония награждения проходила в московском Театре на Таганке, там же состоялся финальный гала-концерт. 


Справка: Идею Всероссийского фестиваля авторской песни для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» предложил президент России Владимир Путин, посещая музей-квартиру Владимира Высоцкого 24 января этого года. Задача конкурса — найти талантливых представителей молодежного музыкального андеграунда, помочь им сформировать творческий материал, выявить лучших и дать им «путевку в жизнь».


В мае этого года группа «Рви Меха» записала кавер-версию песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», а через несколько дней сняла пародию на скандальный клип этой песни. В пародийном клипе музыканты показали свою версию Аллы Пугачёвой, которая в оригинальном видео так и не развернулась лицом к зрителю.

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