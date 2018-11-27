Популярная новосибирская группа победила во всероссийском музыкальном конкурсе

Новосибирская группа «Рви Меха» на церемонии вручения наград





Сегодня, 27 ноября, новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» стала победителем Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Организаторами конкурса выступили Благотворительный фонд Владимира Высоцкого, фестиваль «Нашествие» и «Мультимедиа Холдинг».







«Дорогие друзья! Огромное спасибо за вашу поддержку и веру в наше творчество! Спасибо летит в каждый уголок планеты, где верили в нас! Мы вас любим, ваши "Рви Меха"!» — написали новосибирские музыканты на официальной странице группы в социальной сети «ВКонтакте» после победы в конкурсе.





Второе место заняла краснодарская группа «Лейла», третье — группа из Нижнего Новгорода Mezozoy.





Первое место присуждалось по итогу зрительского голосования и выбору профессионального жюри, председателем которого был сын Владимира Высоцкого — режиссёр Никита Высоцкий. Церемония награждения проходила в московском Театре на Таганке, там же состоялся финальный гала-концерт.





Справка: Идею Всероссийского фестиваля авторской песни для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» предложил президент России Владимир Путин, посещая музей-квартиру Владимира Высоцкого 24 января этого года. Задача конкурса — найти талантливых представителей молодежного музыкального андеграунда, помочь им сформировать творческий материал, выявить лучших и дать им «путевку в жизнь».





В мае этого года группа «Рви Меха» записала кавер-версию песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», а через несколько дней сняла пародию на скандальный клип этой песни. В пародийном клипе музыканты показали свою версию Аллы Пугачёвой, которая в оригинальном видео так и не развернулась лицом к зрителю.