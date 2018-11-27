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Новосибирец продал обычный сборник стихов за 9100 рублей на аукционе

Эти деньги перевели на лечение его знакомой

Елена Макеенко — редактор литературного проекта «Полка», обозреватель сайта современной русской прозы «Горький»
Елена Макеенко — редактор литературного проекта «Полка», обозреватель сайта современной русской прозы «Горький»


Новосибирский бизнес-консультант Дмитрий Петров продал сборник стихов Андрея Родионова за 9100 рублей на благотворительном аукционе в лекторий-баре «Поток». Его устроили книжный магазин «Перемен» и проект «Открытая кафедра», чтобы помочь журналистке Елене Макеенко победить рак, которая делает это на протяжении двух лет. Всего было собрано 124 270 рублей.


Аукцион прошёл вчера, 25 ноября: на него пришли около 30 человек вместе с участниками и собрали 87 220 рублей. При этом онлайн-аукцион продолжался до 24:00 26 ноября, на нём удалось собрать 37 050 рублей. 


«На сайте makeenko.win есть удобная форма быстрого перевода, много людей делают так, чтобы вам было просто ускорить возвращение Лены домой. И это не супербогатые люди: из маленьких взносов складываются большие суммы переводов. Всем спасибо! В субботу в Москве будут делать что-то похожее на международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction. Это будет "Аукцион плохих книг"», — рассказала корреспонденту НГС организатор аукциона Анна Яковлева.


Участники аукциона 
Участники аукциона 


По состоянию на ноябрь 2018 года на лечение, физио- и иммунотерапию в Германии, рассчитанных на два-три месяца, Лене Макеенко нужно ещё 45 000 евро — примерно 3,6 млн рублей. Прошлой зимой собрали около 90 тысяч, то есть 7,2 млн рублей.


В марте новосибирский фотограф Александра Попова устроила благотворительную фотосессию в книжном магазине в центре города, чтобы помочь собрать деньги на операцию Лене Макеенко.

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