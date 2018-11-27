Новосибирец продал обычный сборник стихов за 9100 рублей на аукционе
Эти деньги перевели на лечение его знакомой
Новосибирский бизнес-консультант Дмитрий Петров продал сборник стихов Андрея Родионова за 9100 рублей на благотворительном аукционе в лекторий-баре «Поток». Его устроили книжный магазин «Перемен» и проект «Открытая кафедра», чтобы помочь журналистке Елене Макеенко победить рак, которая делает это на протяжении двух лет. Всего было собрано
Аукцион прошёл вчера, 25 ноября: на него пришли около 30 человек вместе с участниками и собрали
«На сайте makeenko.win есть удобная форма быстрого перевода, много людей делают так, чтобы вам было просто ускорить возвращение Лены домой. И это не супербогатые люди: из маленьких взносов складываются большие суммы переводов. Всем спасибо! В субботу в Москве будут делать что-то похожее на международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction. Это будет "Аукцион плохих книг"», — рассказала корреспонденту НГС организатор аукциона Анна Яковлева.
По состоянию на ноябрь 2018 года на лечение, физио- и иммунотерапию в Германии, рассчитанных на два-три месяца, Лене Макеенко нужно ещё
В марте новосибирский фотограф Александра Попова устроила благотворительную фотосессию в книжном магазине в центре города, чтобы помочь собрать деньги на операцию Лене Макеенко.
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Мария Тищенко
Фото предоставлены Анной Яковлевой