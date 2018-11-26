Актёр Александр Калягин вступился за директора театра «Глобус»

Александр Калягин уверен, что подобные прецеденты нельзя оставлять без внимания





Сегодня, 26 ноября, Председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой разобраться в ситуации со сменой руководства театра «Глобус».







Письмо опубликовано на официальном сайте Союза театральных деятелей.







«Я получил письмо от коллектива театра, в котором мои коллеги мне рассказали о том, как своим единоличным решением, не сообщая ни художественному руководству театра, ни артистам и сотрудникам, министр культуры И.Н. Решетников объявил действующему директору Е.В. Алябьевой о её увольнении. Меня такой произвол возмутил до глубины души, как это может быть? Никаких оснований, никаких причин для увольнения не было, кроме одной — трудоустроить Виктора Николаевича Старкова, не имеющего опыта работы в театре, не знающего, как устроен и как работает этот сложнейший организм», — написал Александр Калягин.





Также Председатель Союза отметил, что его удивляет пренебрежение интересами новосибирского театра, который прославился своими спектаклями в стране. Он считает, что все успехи «Глобуса» — это результат активной и профессиональной работы Елены Алябьевой.





«Хороший директор на вес золота везде, думаю, что и в Новосибирской области профессиональных и опытных руководителей, тоже немного. И поэтому их надо беречь и с ними считаться. Такого же мнения придерживается и наше отделение СТД в Новосибирске, я имел беседу с С.Н. Афанасьевым, и он со мной во всем солидарен», — добавил в письме Александр Калягин.







Он уточнил в письме, что знает о сообщении министра культуры Новосибирской области, в котором тот опроверг назначение экс-депутата новым директором театра, однако Председатель Союза уверен, что подобные прецеденты нельзя оставлять без внимания.





«<...> Если честно, я не уверен, что, во-первых, он [прецедент] исчерпан до конца, а, во- вторых, за ним могут последовать и другие. Я Вас очень прошу разобраться в сложившейся ситуации, без Вашего вмешательства проблему не решить. Очень надеюсь на Ваше понимание», — отметил Александр Калягин.





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