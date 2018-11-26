Президент Украины ввёл военное положение после конфликта с Россией на Чёрном море

Российский корабль протаранил украинский буксир





Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Оно вводится на срок до 25 января 2019 года.







«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине"», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.







Указ еще должен пройти процедуру утверждения в Верховной Раде. Военное положение предусматривает усиление противовоздушной обороны важных государственных объектов и усиление охраны границы с Россией. Также Генштабу Украины поручено организовать частичную мобилизацию.





Во время военного положения в стране может быть введен комендантский час, а выезд граждан Украины за рубеж может быть полностью закрыт. Также вступает в силу запрет на проведение акций протеста, могут запретить деятельность политических партий и объединений. Для нужд армии во время военного положения власти могут принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или государственной собственности.





Кроме того, по закону может быть введена трудовая повинность для трудоспособных лиц. Работа СМИ может быть запрещена, если кабмин решит, что они угрожают национальной безопасности.





На Черном море в Керченском проливе 25 ноября разгорелся конфликт между Россией и Украиной. По версии Киева, пограничные корабли РФ осуществили «агрессивные действия» против кораблей ВМС Украины, когда те пытались пройти из Одессы в Мариуполь. По данным Украины, была направлена заявка на переход по Керченскому проливу, но согласия получено не было.





По версии ФСБ России, украинские корабли незаконно пересекли границу России, они не реагировали на требования пограничников и совершали опасное маневрирование. Российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, а позже три украинских корабля были задержаны с применением оружия и доставлены в Керчь. Несколько украинских моряков были ранены.



