Смогли повторить: «Сибирь» обыграла хабаровский «Амур», продолжив серию побед

Одну из шайб забил новичок-американец Шэйн Принс





Сегодня, 26 ноября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» выиграла хабаровский «Амур» со счётом 3:2.







На 7-й минуте игры первый гол в матче забил нападающий «Амура» Антон Лазарев. Но на 13-й минуте новичок «Сибири» Шэйн Принс сравнял счёт, а через минуту нападающий Дмитрий Саюстов удвоил превосходство «Сибири» — 2:1.







Во втором периоде матча «Сибирь» продолжила наращивать превосходство — защитник Николай Демидов на 26-й минуте принял пас Жильбера Брюле, обеспечив своей команде счёт 3:1.











В третьем периоде «Сибирь» получила три удаления, во время одного из которых защитник «Амура» Ян Коларж сократил разрыв, забив на 57-й минуте вторую домашнюю шайбу, — 3:2.





Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.







«Сибирь» в этом сезоне уже встречалась с «Амуром». 16 ноября победа досталась «Сибири» во время серии послематчевых буллитов.





Следующую игру «Сибирь» проведёт 28 ноября с пекинским «Куньлунь Ред Старом».