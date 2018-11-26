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Попал по полной: сибиряк выиграл международные соревнования по «бесприцельной» стрельбе из лука

Теперь в планах лучника попасть на чемпионат мира

До этого Александр участвовал только в 3D-стрельбе
До этого Александр участвовал только в 3D-стрельбе

Спортсмен из Новосибирска Александр Заливакин выиграл золото на международном турнире по стрельбе из лука Riga Indoor Archery Championship — это было первое выступление спортсмена по стрельбе такого типа.


Riga Indoor Archery Championship проходил в Латвии 24 ноября. Всего в соревновании приняло участие 197 спортсменов в двух дисциплинах: стрельбе из бесприцельного или традиционного луков и стрельбе из олимпийского или композитного луков. 


Золото в «бесприцельной» стрельбе взял новосибирец Александр Заливакин, а серебро — петербуржец Лев Зиндер.


Как рассказал корреспонденту НГС спортсмен Александр Заливакин, он впервые участвовал в соревнованиях такого типа. 


«Моя специализация — это 3D-стрельба. Грубо говоря, когда размещаются чучела животных на произвольных дистанциях и по ним нужно вести стрельбу. Да, в таргетинге (стрельбе по мишеням. — Прим. ред.) чуть-чуть полегче: одна дистанция, один уровень по горизонту, но лёгкого ничего нет», — объяснил Александр Заливакин.


Теперь спортсмен хочет попасть на чемпионат мира. «Он будет следующим летом в Канаде. Очень хочу поехать. Так как двигаюсь потихонечку вверх по рейтингу, чувствую в себе силы. Зимой будут проходить Кубки мира по таргету. Хочется, конечно, тоже поехать, но пока не знаю», — озвучил свои планы Заливакин.


На прошлой неделе 26-летняя жительница Новосибирской области поставила рекорд по наибольшему количеству отжиманий среди женщин — за один подход она отжалась 300 раз.

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