Попал по полной: сибиряк выиграл международные соревнования по «бесприцельной» стрельбе из лука

Теперь в планах лучника попасть на чемпионат мира

До этого Александр участвовал только в 3D-стрельбе

Спортсмен из Новосибирска Александр Заливакин выиграл золото на международном турнире по стрельбе из лука Riga Indoor Archery Championship — это было первое выступление спортсмена по стрельбе такого типа.







Riga Indoor Archery Championship проходил в Латвии 24 ноября. Всего в соревновании приняло участие 197 спортсменов в двух дисциплинах: стрельбе из бесприцельного или традиционного луков и стрельбе из олимпийского или композитного луков.







Золото в «бесприцельной» стрельбе взял новосибирец Александр Заливакин, а серебро — петербуржец Лев Зиндер.





Как рассказал корреспонденту НГС спортсмен Александр Заливакин, он впервые участвовал в соревнованиях такого типа.





«Моя специализация — это 3D-стрельба. Грубо говоря, когда размещаются чучела животных на произвольных дистанциях и по ним нужно вести стрельбу. Да, в таргетинге (стрельбе по мишеням. — Прим. ред.) чуть-чуть полегче: одна дистанция, один уровень по горизонту, но лёгкого ничего нет», — объяснил Александр Заливакин.





Теперь спортсмен хочет попасть на чемпионат мира. «Он будет следующим летом в Канаде. Очень хочу поехать. Так как двигаюсь потихонечку вверх по рейтингу, чувствую в себе силы. Зимой будут проходить Кубки мира по таргету. Хочется, конечно, тоже поехать, но пока не знаю», — озвучил свои планы Заливакин.





На прошлой неделе 26-летняя жительница Новосибирской области поставила рекорд по наибольшему количеству отжиманий среди женщин — за один подход она отжалась 300 раз.