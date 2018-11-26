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Большой и с ноздрями: в Новосибирск привезли новые внедорожники BMW X5

Новый X5 вырос в размерах и цене — она стартует от 4,5 миллиона

Кроссовер стал больше и дороже
Кроссовер стал больше и дороже


В Новосибирске начались официальные продажи нового поколения знаменитого кроссовера BMW X5, первые машины уже поступили в дилерские центры. Цены на модель увеличились по сравнению с предыдущим поколением, стартовая — от 4 590 000 рублей.


«1 декабря у нас презентация, будет представлен в салоне автомобиль. Автомобили есть физически [в наличии], пока 3 литра дизель — в районе 6 миллионов», — уточнили НГС в отделе продаж новосибирского дилера BMW «ЭлитАвто Сибирь». 


Новый BMW X5 на платформе CLAR полностью отличается от предшественника, хотя внешне очень похож. Изменились все кузовные детали, радиаторная решетка, бамперы, оптика. Автомобиль стал крупнее, он вырос в длину на 3,6 сантиметра, в ширину — на 6,6 сантиметра, в высоту — на 1,9 сантиметра. Теперь длина кроссовера практически достигает 5 метров (4922 мм). 


В моторную гамму X5 входят 3-литровый турбодизель мощностью 249 л.с., бензиновый 3-литровой турбомотор мощностью 340 л.с., бензиновый V8 объёмом 4,4 литра мощностью 462 л.с., 3-литровый турбодизель мощностью 400 л.с. Коробка передач — восьмискоростной автомат.


Салон BMW X5
Салон BMW X5


Интерьер автомобиля также полностью изменен, здесь новые руль, передняя панель, дефлекторы обдува, климатический блок. В максимальной 452-сильной версии кроссовер стоит 5 908 200 рублей, это без дополнительных пакетов. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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