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Поскользнувшийся прохожий попал под поезд: начальнику вокзала дали за это два года условно

Железнодорожника признали виновным, потому что он регулярно отчитывался о чистке снега

Прохожий упал на скользкой платформе и скатился под грузовой поезд 
Прохожий упал на скользкой платформе и скатился под грузовой поезд 


В Новосибирской области суд вынес приговор начальнику железнодорожного вокзала на станции Татарская, которого обвинили в смерти попавшего под поезд прохожего.


«В ноябре 2017 года из-за неблагоприятных погодных условий и большого количества неубранного снега на второй островной посадочной платформе станции Татарская образовался склон в сторону железнодорожных путей и наледь по всей платформе, вследствие чего 17 ноября 2017 года местный житель, поскользнувшись на наледи, упал и скатился по склону под проходивший грузовой поезд», — описали ситуацию в Следственном комитете России.


По информации следователей, попавший под поезд мужчина умер в больнице. После этого начальник железнодорожного вокзала оказался на скамье подсудимых.


Следователи и суд пришли к выводу, начальник вокзала «не обеспечил надлежащее содержание железнодорожных путей». 


Как пояснили в Следственном комитете, он не следил за состоянием платформ, но при этом вносил в отчётность записи о том, что замечаний нет.


В итоге суд признал начальника вокзала виновным в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Осуждённый получил два года лишения свободы условно. Кроме того, ему в течение двух лет нельзя будет работать в железнодорожных организациях, добавили в СК.


В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги корреспонденту НГС отказались комментировать случай, объяснив это тем, что вопрос относится к компетенции правоохранительных и следственных органов.


В середине ноября 87-летний мужчина погиб под колёсами пассажирского поезда между станциями Инская и Крахаль. Машинист пытался остановиться, но всё равно сбил пенсионера.

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