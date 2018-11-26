Молодая мать, пропавшая после лечения в больнице, нашлась спустя месяц

Она встретила в Новосибирске мужчину и перестала выходить на связь

Екатерина Готгиргина позвонила родственникам спустя месяц после исчезновения — её уже искала полиция 
Екатерина Готгиргина позвонила родственникам спустя месяц после исчезновения — её уже искала полиция 

Жительница Чукотского автономного округа Екатерина Готгиргина, которую семья потеряла в Новосибирске ещё месяц назад, вышла на связь с родственниками.


Мать двухлетней девочки, 23-летняя Екатерина Готгиргина пропала после лечения в новосибирской больнице — семья не могла с ней связаться с 24 октября. Как рассказала сестра пропавшей Галина Рахтувье, живущая в посёлке Провидения, родственники обратились в полицию.


После публикации новости на НГС с семьёй связывались горожане и жители Новосибирской области — они рассказывали, где могли видеть Екатерину Готгиргину, отметила сестра пропавшей.


«Только сегодня, буквально часа два назад, мы с ней уже связались наконец-то, слава Богу. Она говорит, что потеряла документы, потом встретила молодого человека, не было возможности ни позвонить, ничего. Я её не осуждаю, говорю, слава Богу, что ты нашлась живая и здоровая», 


— сообщила Галина Рахтувье.


По её словам, семья поможет Екатерине приехать на родину, где находится её дочь и семья. Галина Рахтувье добавила, что пока не знает, что именно случилось в Новосибирске с её сестрой, — вероятно, об этом Екатерина Готгиргина расскажет семье позже, когда вернётся домой.


Вчера вечером поисковики сообщили также об успешном завершении поисков 13-летнего Владислава Печёрского, который пропал накануне на станции Евсино под Новосибирском, — его удалось найти благодаря очевидцу.

Прочтений: 2387

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено