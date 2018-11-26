Молодая мать, пропавшая после лечения в больнице, нашлась спустя месяц

Она встретила в Новосибирске мужчину и перестала выходить на связь

Екатерина Готгиргина позвонила родственникам спустя месяц после исчезновения — её уже искала полиция

Жительница Чукотского автономного округа Екатерина Готгиргина, которую семья потеряла в Новосибирске ещё месяц назад, вышла на связь с родственниками.







Мать двухлетней девочки, 23-летняя Екатерина Готгиргина пропала после лечения в новосибирской больнице — семья не могла с ней связаться с 24 октября. Как рассказала сестра пропавшей Галина Рахтувье, живущая в посёлке Провидения, родственники обратились в полицию.







После публикации новости на НГС с семьёй связывались горожане и жители Новосибирской области — они рассказывали, где могли видеть Екатерину Готгиргину, отметила сестра пропавшей.







«Только сегодня, буквально часа два назад, мы с ней уже связались наконец-то, слава Богу. Она говорит, что потеряла документы, потом встретила молодого человека, не было возможности ни позвонить, ничего. Я её не осуждаю, говорю, слава Богу, что ты нашлась живая и здоровая»,





— сообщила Галина Рахтувье.







По её словам, семья поможет Екатерине приехать на родину, где находится её дочь и семья. Галина Рахтувье добавила, что пока не знает, что именно случилось в Новосибирске с её сестрой, — вероятно, об этом Екатерина Готгиргина расскажет семье позже, когда вернётся домой.







Вчера вечером поисковики сообщили также об успешном завершении поисков 13-летнего Владислава Печёрского, который пропал накануне на станции Евсино под Новосибирском, — его удалось найти благодаря очевидцу.

