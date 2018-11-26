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Тысячи шопоголиков: ТЦ Новосибирска подсчитали количество посетителей в «чёрную пятницу»

В этом году стало больше желающих найти скидки

В «чёрную пятницу» новосибирцы ринулись искать скидки в новосибирских магазинах 
В «чёрную пятницу» новосибирцы ринулись искать скидки в новосибирских магазинах 

В новосибирских торговых центрах подсчитывают количество посетителей, которые пришли за покупками в «чёрную пятницу», 23 ноября, — по сравнению с прошлым годом, покупателей стало больше, констатировали ритейлеры. 


«48 тысяч человек нас посетило, это плюс 6% к "чёрной пятнице" прошлого года, — рассказали в отделе маркетинга ТЦ «МЕГА». — И к обычной пятнице это где-то плюс порядка 12–15%». 


В торгово-развлекательном центре «Аура» сообщили, что в этом году покупателей на 20% больше, чем в прошлую «чёрную пятницу». «Интерес покупателей к этому мероприятию повышается. Это обусловлено не только закономерным ростом числа предложений от магазинов, но и увеличением временного интервала скидок и спецпредложений», — объяснили в «Ауре».


Компания «МегаФон» определила своего победителя «чёрной пятницы» по интернет-трафику. «Самым популярным торговым центром с точки зрения интернет-трафика в эту пятницу стала "Галерея", где покупатели сделали 312 тысяч историй в Instagram, — подсчитали в компании «МегаФон». — В прошлом году наибольший скачок интернет-трафика наблюдался в ТРЦ "Аура"».


«Чёрная пятница» в этом году была 23 ноября. По традиции торговые центры растянули дату распродаж на всю неделю — магазины заявляли скидки до 80%. Сотни тысяч покупателей удалось привлечь не только скидками, но и розыгрышем призов, а также концертом звёзд

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