Сотрудницу МВД, которая покусала у ночного клуба полицейского, отдали под суд
Женщина расстроилась, что не прошла фейсконтроль, и начала буянить
В Новосибирске начинается суд над 51-летней сотрудницей миграционной службы — подсудимую обвиняют в том, что она укусила полицейского на парковке возле ночного клуба.
«Она вину не признаёт», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.
Инцидент произошёл в ночь на 10 июня. По версии обвинения, всё началось с того, что подсудимая и её подруга попытались попасть в клуб «Отдых» на улице Гоголя, но не прошли фейсконтроль.
«Их не пустили в клуб, они начали себя противоправно вести: <…> ругаться со всеми, публично выражаться нецензурной бранью в общественном месте. <…> Охранник вызвал вневедомственную охрану», — описала ситуацию Оксана Толстых.
По её данным, приехавшие сотрудники вневедомственной охраны в свою очередь позвали на подмогу полицию. Чтобы составить протокол о мелком хулиганстве, на место приехал сотрудник отдела полиции
Как следует из материалов дела, полицейский потребовал от нарушительниц, чтобы они представились и показали документы, но те не отреагировали.
Тогда сотрудник полиции решил отвезти женщин в отдел и повёл их на парковку. В это время, по версии обвинения, одна из подруг схватила полицейского за плечи и голову и укусила его за шею.
Как уточнила Оксана Толстых со ссылкой на следствие, покусавшая полицейского женщина была пьяна. Теперь её судят за «применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Сегодня, 26 ноября, в Центральном районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу. Как сообщила Оксана Толстых, подсудимой 51 год, она работает инспектором отдела миграционной службы отдела полиции
«Она является работником органов внутренних дел. Принята она на работу в соответствии с Трудовым кодексом, и она действующая сотрудница», — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Оксана Толстых уточнила, что суд сотрудницу МВД пока не допрашивал, но, по данным прокуратуры, с обвинением она не согласна.
Ранее Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по похожему делу: условные сроки получили две женщины, которые устроили пьяный дебош в кафе и напали на приехавших за ними полицейских.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой