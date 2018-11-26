Сотрудницу МВД, которая покусала у ночного клуба полицейского, отдали под суд

Женщина расстроилась, что не прошла фейсконтроль, и начала буянить

Полицейский пострадал не сильно

В Новосибирске начинается суд над 51-летней сотрудницей миграционной службы — подсудимую обвиняют в том, что она укусила полицейского на парковке возле ночного клуба.







«Она вину не признаёт», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.







Инцидент произошёл в ночь на 10 июня. По версии обвинения, всё началось с того, что подсудимая и её подруга попытались попасть в клуб «Отдых» на улице Гоголя, но не прошли фейсконтроль.







«Их не пустили в клуб, они начали себя противоправно вести: <…> ругаться со всеми, публично выражаться нецензурной бранью в общественном месте. <…> Охранник вызвал вневедомственную охрану», — описала ситуацию Оксана Толстых.







По её данным, приехавшие сотрудники вневедомственной охраны в свою очередь позвали на подмогу полицию. Чтобы составить протокол о мелком хулиганстве, на место приехал сотрудник отдела полиции № 1 «Центральный».







Как следует из материалов дела, полицейский потребовал от нарушительниц, чтобы они представились и показали документы, но те не отреагировали.





Тогда сотрудник полиции решил отвезти женщин в отдел и повёл их на парковку. В это время, по версии обвинения, одна из подруг схватила полицейского за плечи и голову и укусила его за шею.







Как уточнила Оксана Толстых со ссылкой на следствие, покусавшая полицейского женщина была пьяна. Теперь её судят за «применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).







Сегодня, 26 ноября, в Центральном районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу. Как сообщила Оксана Толстых, подсудимой 51 год, она работает инспектором отдела миграционной службы отдела полиции № 6 «Октябрьский».







«Она является работником органов внутренних дел. Принята она на работу в соответствии с Трудовым кодексом, и она действующая сотрудница», — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Оксана Толстых уточнила, что суд сотрудницу МВД пока не допрашивал, но, по данным прокуратуры, с обвинением она не согласна.







Ранее Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по похожему делу: условные сроки получили две женщины, которые устроили пьяный дебош в кафе и напали на приехавших за ними полицейских.

