Жители Советского района собирают подписи против сноса детского садика
Местные жители уверены, что на его месте хотят построить большую школу
Родители дошкольников в Советском районе Новосибирска начали сбор подписей против сноса зданий детского сада и молодежного центра — на их месте, уверены родители, хотят построить новую школу.
Информацию о том, что здания детского сада
«Да, действительно. И сбор подписей идёт. В пятницу или четверг нам принесли списки на заполнение. А когда сообщили [впервые], не могу сказать, заведующей сейчас нет», — сказала Валентина Сюра.
По словам жителей, на месте детского сада и детского центра собираются построить большую школу. При этом якобы детский садик останется без здания.
Директор «Калейдоскопа» Нина Шутова сообщила, что пока власти не сообщали о своих планах. «Я этой ситуацией не владею, <...> никаких распоряжений мне не давали. Слышала, об этом говорят, но меня, как руководителя, никто никуда не вызывал: ни в администрацию, ни в мэрию», — объяснила она.
По её словам, о сборе подписей она узнала ещё в субботу. «Подписи, я знаю, на 50-летии "Дома учёных" собирали. У нас люди много что говорят. Может, они и правы, а, может, и нет. У меня нет достоверной информации, что это действительно принято решение», — резюмировала директор «Калейдоскопа».
Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой прокомментировать появившуюся информацию о сносе детского сада и центра «Калейдоскоп».
На прошлой неделе, 23 ноября, стало известно, что власти Новосибирска отказались от строительства нового здания для гимназии
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дмитрий Здорников
Скриншот yandex.ru/maps