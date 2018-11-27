Жители Советского района собирают подписи против сноса детского садика

Сбор подписей подтвердили в детском саду и молодёжном центре

Родители дошкольников в Советском районе Новосибирска начали сбор подписей против сноса зданий детского сада и молодежного центра — на их месте, уверены родители, хотят построить новую школу.





Информацию о том, что здания детского сада № 84 «Белочка» и молодежного центра инновационной досуговой деятельности «Калейдоскоп» собираются сносить, начали обсуждать жители Академгородка в своей группе в Facebook. Как рассказала корреспонденту НГС бухгалтер «Белочки» Валентина Сюра, родители начали сбор подписей в защиту двух зданий.





«Да, действительно. И сбор подписей идёт. В пятницу или четверг нам принесли списки на заполнение. А когда сообщили [впервые], не могу сказать, заведующей сейчас нет», — сказала Валентина Сюра.







По словам жителей, на месте детского сада и детского центра собираются построить большую школу. При этом якобы детский садик останется без здания.





Директор «Калейдоскопа» Нина Шутова сообщила, что пока власти не сообщали о своих планах. «Я этой ситуацией не владею, <...> никаких распоряжений мне не давали. Слышала, об этом говорят, но меня, как руководителя, никто никуда не вызывал: ни в администрацию, ни в мэрию», — объяснила она.





По её словам, о сборе подписей она узнала ещё в субботу. «Подписи, я знаю, на 50-летии "Дома учёных" собирали. У нас люди много что говорят. Может, они и правы, а, может, и нет. У меня нет достоверной информации, что это действительно принято решение», — резюмировала директор «Калейдоскопа».





Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой прокомментировать появившуюся информацию о сносе детского сада и центра «Калейдоскоп».





