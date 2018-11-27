Место закрывшегося «Макдоналдса» на Студенческой займет итальянское кафе с пиццей и вином

Помещение на проспекте Карла Маркса пустовало почти полгода





Помещение на проспекте Карла Маркса, 39, освободившееся после того, как здесь закрылась закусочная сети «Макдоналдс», займет кафе Morricone. Это будет уже вторая точка с таким названием в Новосибирске.







В пристройке к жилому дому на проспекте Карла Маркса, 39 появился новый арендатор. Судя по вывешенным в окнах баннерам, здесь должно открыться кафе Morricone. Это проект новосибирской ресторанной группы DNK Food («Хамовники», «Курагадиван», Red Hot Pizza), первое заведение с таким называнием появилось в этом году на улице Ленина.







Новое Morricone будет работать в более демократичном формате





Совладелец «Хамовников» Владислав Дорошенко пояснил НГС, что на «Студенческой» появится более демократичный вариант этого заведения под названием «Морриконе — пицца & кофе».







«Это будет кафе, где можно попробовать пиццу кусками, аналогичную предлагаемой в нашем итальянском ресторане на улице Ленина. Также заведение будет работать в формате "пицца и кофе с собой". Кроме этого, будет выбор недорогого вина», — пояснил ресторатор.







Пристройка на Маркса появилась в середине 2000-х, когда здесь работал ресторан «Неаполь». После его закрытия арендатором помещения стала сеть «Макдоналдс», однако в мае этого года заведение неожиданно было закрыто. Это был первый случай, когда сеть фастфуда такого масштаба ликвидирует точку всего после нескольких лет работы без каких-то очевидных проблем технического характера.







«Макдоналдс» закрыл заведение на Маркса менее чем через три года работы





Район станции метро «Студенческая», где откроется «Морриконе — пицца & кофе», отличается обилием точек фастфуда. Здесь работают заведения всех основных сетей (KFC, «Бургер Кинг», New York Pizza, «Додо Пицца»). А вот проекты, рассчитанные на более платежеспособную публику, здесь приживаются непросто. Так, итальянское кафе Mama Mulino в ТЦ «Амстердам» было закрыто менее чем через год после начала работы.





Ситуация, когда одно заведение заменяет другое, для ресторанного рынка обычна, однако, как правило, такая замена происходит между проектами, работающими в одной и той же ценовой нише. Например, открывшийся недавно ресторан «Жить хорошо» занял место итальянского ресторана «Остерия Бергамо».