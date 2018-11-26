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«Шевроле» устроил ДТП с тремя грузовиками на трассе: в больнице оказалась 30-летняя сибирячка

По информации ГИБДД, пострадала пассажирка «Шевроле»

Авария произошла недалеко от села Егоровка
Авария произошла недалеко от села Егоровка


Сегодня, 26 ноября, на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области автомобиль «Шевроле» попытался обогнать КАМАЗ и устроил массовое ДТП.


«Движение на данном участке трассы затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые осуществляют регулирование дорожного потока автомобилей», — сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».


По информации автоинспекторов, авария случилась в 12:30 на 119-км трассы Р-255 «Сибирь». «Произошло столкновение трех грузовых и одного легкового автомобиля. По предварительной информации, в ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля», — передают автоинспекторы.


Как уточнил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня, в аварии пострадала 30-летняя пассажирка «Шевроле» — у неё сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.


Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что «Шевроле» выехал на встречную полосу, когда хотел обогнать 5-тонник.


«[Водитель "Шевроле"] не справился с управлением и столкнулся с КАМАЗом, двигавшимся во встречном направлении. Седан практически полностью уничтожен, КАМАЗ после столкновения съехал с трассы», — отмечает «АСТ-54».


«Шевроле» после манёвра оказался на встречной полосе
«Шевроле» после манёвра оказался на встречной полосе


На прошлой неделе автоинспекторы объявляли в розыск водителя, который спровоцировал на трассе аварию с двумя грузовиками и скрылся.

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