«Шевроле» устроил ДТП с тремя грузовиками на трассе: в больнице оказалась 30-летняя сибирячка
По информации ГИБДД, пострадала пассажирка «Шевроле»
Сегодня, 26 ноября, на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области автомобиль «Шевроле» попытался обогнать КАМАЗ и устроил массовое ДТП.
«Движение на данном участке трассы затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые осуществляют регулирование дорожного потока автомобилей», — сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
По информации автоинспекторов, авария случилась в 12:30 на 119-км трассы Р-255 «Сибирь». «Произошло столкновение трех грузовых и одного легкового автомобиля. По предварительной информации, в ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля», — передают автоинспекторы.
Как уточнил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня, в аварии пострадала 30-летняя пассажирка «Шевроле» — у неё сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что «Шевроле» выехал на встречную полосу, когда хотел обогнать 5-тонник.
«[Водитель "Шевроле"] не справился с управлением и столкнулся с КАМАЗом, двигавшимся во встречном направлении. Седан практически полностью уничтожен, КАМАЗ после столкновения съехал с трассы», — отмечает «АСТ-54».
На прошлой неделе автоинспекторы объявляли в розыск водителя, который спровоцировал на трассе аварию с двумя грузовиками и скрылся.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Константином Шкабарнёй
Скриншот yandex.ru/maps