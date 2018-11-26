«Тяжело»: дорожники заявили, что им не хватает людей для уборки тротуаров
Зато дороги, по мнению чиновников, почистили хорошо
Сегодня директора городских ДЭУ отчитались о том, как чистили город от снега в минувшие выходные. Совещание проводил начальник Главного управления благоустройства и озеленения Новосибирска Юрий Сердюк.
«Хочется сказать: "зима". Сами видели обстановку после субботы, снегопадов: пробки, которые "Яндекс" показывает, характеризуют обстановку на дорогах — тяжело. Снегопад немаленький был. Считаю, что наше дорожное учреждение, имея то, что они имеют в виде ресурсов, техники, справилось со снегопадом. За неделю было всего 14 ДТП с ранеными или погибшими — это ниже летних показаний. За истекшие сутки одно. Наши рабочие стараются обеспечить безопасность, и мы считаем, что с этой задачей справляемся», — заявил Сердюк.
Сердюк также отметил, что первостепенной задачей является расчистка главных дорог:
«По поводу очистки тротуаров: стараемся, но ресурсов не хватает. Сначала обеспечиваем расчищение на магистралях, автобусных остановках, пешеходных переходах — на все это нужна техника. Техника с дорог не уходит, она там 24 часа в сутки», — заверил чиновник.
На нехватку ресурсов пожаловался и директор ДЭУ-1 Алексей Лыков:
«<...> Снегопады немного подорвали, в плане технического оснащения. Из 224 единиц техники 50 в ремонте, 10 из них — тяжелый ремонт. Укомплектованность водителями и машинистами специальной техники составляет 76% недоукомплектованность — 112 человек сегодня. По дорожным рабочим [укомплектованность] 88%, 14 человек не хватает», — отчитался Лыков.
Этим утром снежные завалы снова помешали новосибирцам добраться до работы. Сильный снегопад прошел над городом еще в субботу — несмотря на выходной, Новосибирск прочно встал в длинных пробках.
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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова