На месте закрытого фитнес-клуба открылся детский парк с огромными коконами

Заведение пока работает в тестовом режиме

Вязаные коконы-ульи в новом семейном развлекательном центре «РИО kids»
Вязаные коконы-ульи в новом семейном развлекательном центре «РИО kids»

На месте закрывшегося в марте 2018 года фитнес-зала Extreme Fitness на Красном проспекте, 220 открылся семейный развлекательный центр «РИО kids». 


«У нас аттракционы рассчитаны на детей разных возрастов. Площадь центра около 3500 квадратных метров — он самый большой в городе. <…> Вот это сооружение — красочная сеть — первое в Новосибирске и, наверное, здесь самое яркое. Ребенок забирается снизу в эти ульи-коконы, изнутри поднимается наверх этой сетки. Наверху он может просто качаться-отдыхать или продолжить дальше путешествие, перебравшись в лабиринты. Эта сетка выдерживает до 15 человек одновременно, а сверху она зафиксирована специальными сетками, чтобы ребёнок не выпал случайно оттуда», — сообщила корреспонденту НГС администратор центра Елена Родикова.


В «РИО kids» есть зоны для совсем маленьких детей с каруселью, сухим бассейном и большим кораблем, наполненным конструктором, а есть развлекательные локации для детей постарше. Помимо традиционных горок, лабиринтов и 12 батутов, есть небольшое футбольное поле, скоростной верёвочный спуск — троллей, горка с плюшками и зона с пушками. В начале 2019 года в парке под потолком появится канатная дорога.


По словам работников центра, они не берут деньги со взрослых посетителей — билет продаётся только детский, и не важно, сколько родителей с ним идёт. Стоимость билета в зависимости от возраста ребёнка и дня посещения — от 300 до 1000 рублей.


Традиционный для многих подобных активити-парков аттракцион «Вулкан»
Традиционный для многих подобных активити-парков аттракцион «Вулкан»


Пока развлекательный парк открылся в тестовом режиме: здесь ещё не работает в полной мере кафе, нет сцены для массовых мероприятий. Официальное открытие планируется в середине декабря. Работает «РИО kids», в зависимости от дня недели, с 10 или 11 утра до 21:00.


В октябре 2017 года в Новосибирске открылся семейный развлекательный парк «Весёлый остров». Расположился он в ТЦ «Малинка» и на тот момент был самым крупным за Уралом — его площадь около 2500 кв. метров.

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