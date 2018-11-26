Хорошо живём: Новосибирск назвали городом с самой низкой инфляцией в Сибири

Банк России предупредил, что до конца года она ещё вырастет

При этом уровень инфляции остаётся умеренным для большинства товарных групп — одежды и обуви, текстиля, медицинских товаров, галантереи, парфюмерии и косметики и так далее

Новосибирская область остаётся регионом с самой низкой инфляцией в Сибири — в октябре годовой уровень инфляции составил 2,4% в сравнении с октябрём 2017 года.







«В сегменте непродовольственных товаров за 12 месяцев цены выросли на 3,6%, с марта 2017 года рост цен в этом сегменте не превышает 4%. Годовая инфляция услуг составила 2,3%. Услуги дорожают со скоростью менее 4% с ноября 2016 года. Самой низкой остаётся продовольственная инфляция: по данным за октябрь, за год с прошлого октября цены на продукты выросли на 1,4%. С июля 2017 года продуктовая инфляция не превышает 4%, а с января по июль 2018 года в Новосибирской области продукты в целом стоили дешевле, чем год назад», — сообщает пресс-служба Сибирского Главного управления Банка России.





Эксперты объясняют рост цен на непродовольственные товары двумя причинами. Во-первых, высокая доля импортной составляющей, на которую влияет ослабление рубля. Во-вторых, из-за отдалённости сибирских регионов и отсутствия производства многих категорий товаров есть траты на транспортные издержки: они выросли вместе с ценами на топливо. А причина нехарактерно низкого роста цен на продукты — хороший урожай прошлого года. Дешёвыми были картофель и другие овощи, крупы и макаронные изделия, но этого фактора хватило до августа–сентября 2018 года: начали дорожать мясная и молочная продукции, яйца.





В целом в Сибирском федеральном округе стали более доступными услуги воздушного и железнодорожного транспорта, страхования и банковского обслуживания, но вполне ожидаемо подорожали зарубежные поездки.





«По итогам октября инфляция во всех сибирских регионах находится вблизи 4%. В целом по стране Банк России ждет некоторого её роста до конца этого года и в первом квартале следующего. Это определяется двумя факторами. Во-первых, цены будут подстраиваться под повышение НДС с 2019 года. Во-вторых, возвращается к адекватным значениям продовольственная инфляция. В результате по итогам 2019 года Банк России прогнозирует инфляцию на уровне 5–5,5%, уже в 2020 году она вернётся к 4%», — рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.





Летом эксперты Банка России объяснили, почему в Новосибирской области подешевели овощи и гречка и подорожали креветки.