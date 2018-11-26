Жар-птица и рыба-кит: на Восходе решили нарисовать граффити со стихами про Новосибирск

Художники решили украсить стены, потому что они слишком серые

Нарисуют их лишь в мае, а пока панно должно пройти общественные слушания

В Октябрьском районе Новосибирска хотят нарисовать граффити с китом и жар-птицей и стихами про Новосибирск, чтобы закрыть серые стены, мимо которых ходят горожане.







Эскизы будущего панно опубликованы на сайте мэрии Новосибирска. Согласно документам на сайте муниципалитета, городской департамент культуры, спорта и молодёжной политики должен провести общественное обсуждение этого проекта.







Разместить граффити на двух стенах технических помещений, принадлежащих новосибирскому метрополитену, предложило муниципальное бюджетное учреждение «Территория молодёжи» Октябрьского района. На стенах нарисуют рыбу-кит и жар-птицу из русских сказок. На первом граффити будет написано «Чудо-юдо рыба-кит, Новосиб на ней стоит!», а на втором — «А жар-птица с этих стен озаряет город Н!».





Как уточнила корреспонденту НГС директор ресурсного центра «Территория молодёжи» Галина Ивченко, они захотели приукрасить серые стены, мимо которых проходит много людей. «Это всё равно центр города, хоть и находится во дворе. Это не проезжая часть, но мимо этого здания всегда проходит большой поток людей. Активисты проекта обратились к друзьям-граффитистам, чтоб они разработали логотип, что можно там вообще нарисовать, и вот такая у нас родилась идея. Речовки придумал актив проекта», — рассказала Галина Ивченко.





По её словам, документы на согласование граффити были поданы ещё в сентябре. «Мы думали, что нам согласуют раньше, но так как у нас бюрократия — без документа мы никуда.





К осени завершить не успели, так что теперь приступим [к нанесению граффити], скорее всего, в мае», — объяснила Ивченко.

Высказать предложения и замечания по проекту стелы можно в электронном виде, направив файлы по адресу imiheev@admnsk.ru. Мнения горожан принимают с 29 ноября по 19 декабря 2018 года.







Недавно в Первомайском сквере Новосибирска предложили поставить необычный памятник — он сможет собирать пожертвования с бесконтактных банковских карт и смартфонов и говорить слова благодарности тем, кто оставил пожертвования.