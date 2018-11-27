Экспансия с Алтая: «Марии-Ра» открыла 201 магазин и стала самой большой сетью в Новосибирске

Продолжить рост алтайской сети позволили площадки, которые освободили конкуренты





Количество продуктовых магазинов сети «Мария-Ра» впервые превысило в Новосибирске отметку в 200 торговых точек. По данным 2ГИС на начало этой недели, в Новосибирске уже 201 магазин «Мария-Ра». Резко увеличить количество магазинов алтайцам позволили супермаркеты, открытые на месте магазинов новосибирских ритейлеров. По информации 2ГИС, последними в базу включены торговые точки «Марии-Ра» по адресам Селезнёва, 36 (здесь был «Универсам удачных покупок» группы компаний «Новые торговые системы») и Красный проспект, 96 («Холидей классик»).





Самый быстрый рост в этом году продемонстрировала сеть супермаркетов «Лента»





По итогам неполных 11 месяцев «Мария-Ра» оказалась лидером и по количеству открытых магазинов — её сеть пополнилась более чем 50 новыми объектами. По темпам роста её смогла опередить только сеть супермаркетов «Лента», выросшая с 12 магазинов в январе этого года до 20 сейчас.







Второе место по количеству продовольственных магазинов сейчас занимает сеть «Ярче!» (134), за ней следуют «Магнит» (110) и «Пятерочка» (101). Все эти сети принадлежат не новосибирским компаниям.







Самое большое количество торговых точек среди новосибирских ритейлеров по-прежнему у группы компаний «Холидей» (63 магазина, из которых 46 — сеть «Холди дискаунтер»). При этом «Холидей» продолжил в этом году закрывать магазины — их количество сократилось в Новосибирске на 18%. На втором месте — «Сибирский Гигант», правда, среди 33 его магазинов 4 приходится на гипермаркеты и еще 4 на крупные супермаркеты. Общее количество магазинов «Сибирского Гиганта» не изменилось.







Больше всего в этом году сократилась сеть «Универсам удачных покупок». На месте этой торговой точки, например, открылась «Мария-Ра»





Лидером падения стала группа «Новые торговые системы». В начале года у неё был 71 продовольственный магазин (сети «Универсам удачных покупок», «Лидер экономии», «Супермаркет+», «Мелисса», «Бахетле», «Добрянка»). Сейчас в 2ГИС есть данные только о 21 магазине (падение на 70%). Больше всего НТС закрыла своих «Универсамов» (37 объектов).







По данным Росстата, общий оборот предприятий розничной торговли Новосибирской области за первые десять месяцев этого года вырос на 3% (без учёта инфляции) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Несмотря на сокращение магазинов, «Холидей» продолжает входить в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области (по перечислениям в федеральных бюджет), поскольку её магазины работают также в соседних регионах (данные министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области за первые шесть месяцев 2018 года). Кроме того, эта компания попала в этом году в список журнала Forbes как одна из «200 крупнейших частных компаний России».