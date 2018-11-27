Экспансия с Алтая: «Марии-Ра» открыла 201 магазин и стала самой большой сетью в Новосибирске

Магазины сети появляются на месте закрытых супермаркетов конкурентов

Продолжить рост алтайской сети позволили площадки, которые освободили конкуренты
Продолжить рост алтайской сети позволили площадки, которые освободили конкуренты


Количество продуктовых магазинов сети «Мария-Ра» впервые превысило в Новосибирске отметку в 200 торговых точек. По данным 2ГИС на начало этой недели, в Новосибирске уже 201 магазин «Мария-Ра». Резко увеличить количество магазинов алтайцам позволили супермаркеты, открытые на месте магазинов новосибирских ритейлеров. По информации 2ГИС, последними в базу включены торговые точки «Марии-Ра» по адресам Селезнёва, 36 (здесь был «Универсам удачных покупок» группы компаний «Новые торговые системы») и Красный проспект, 96 («Холидей классик»).


Самый быстрый рост в этом году продемонстрировала сеть супермаркетов «Лента»
Самый быстрый рост в этом году продемонстрировала сеть супермаркетов «Лента»


По итогам неполных 11 месяцев «Мария-Ра» оказалась лидером и по количеству открытых магазинов — её сеть пополнилась более чем 50 новыми объектами. По темпам роста её смогла опередить только сеть супермаркетов «Лента», выросшая с 12 магазинов в январе этого года до 20 сейчас.


Второе место по количеству продовольственных магазинов сейчас занимает сеть «Ярче!» (134), за ней следуют «Магнит» (110) и «Пятерочка» (101). Все эти сети принадлежат не новосибирским компаниям.


Самое большое количество торговых точек среди новосибирских ритейлеров по-прежнему у группы компаний «Холидей» (63 магазина, из которых 46 — сеть «Холди дискаунтер»). При этом «Холидей» продолжил в этом году закрывать магазины — их количество сократилось в Новосибирске на 18%. На втором месте — «Сибирский Гигант», правда, среди 33 его магазинов 4 приходится на гипермаркеты и еще 4 на крупные супермаркеты. Общее количество магазинов «Сибирского Гиганта» не изменилось.


Больше всего в этом году сократилась сеть «Универсам удачных покупок». На месте этой торговой точки, например, открылась «Мария-Ра»
Больше всего в этом году сократилась сеть «Универсам удачных покупок». На месте этой торговой точки, например, открылась «Мария-Ра»


Лидером падения стала группа «Новые торговые системы». В начале года у неё был 71 продовольственный магазин (сети «Универсам удачных покупок», «Лидер экономии», «Супермаркет+», «Мелисса», «Бахетле», «Добрянка»). Сейчас в 2ГИС есть данные только о 21 магазине (падение на 70%). Больше всего НТС закрыла своих «Универсамов» (37 объектов).


По данным Росстата, общий оборот предприятий розничной торговли Новосибирской области за первые десять месяцев этого года вырос на 3% (без учёта инфляции) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Несмотря на сокращение магазинов, «Холидей» продолжает входить в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области (по перечислениям в федеральных бюджет), поскольку её магазины работают также в соседних регионах (данные министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области за первые шесть месяцев 2018 года). Кроме того, эта компания попала в этом году в список журнала Forbes как одна из «200 крупнейших частных компаний России».

Прочтений: 5160

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (80)80
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено