«Только попробуй нажать на кнопку!»: полиция попросила помощи в поиске пожилого грабителя офисов
Он обчистил две фирмы по выдаче микрокредитов
Новосибирская полиция попросила помощи в поисках налётчика с пистолетом, который на прошлой неделе ограбил два офиса по выдаче микрокредитов в Ленинском районе.
Первый случай произошёл вечером 20 ноября.
«Около 20:00 в офисе микрофинансовой организации по адресу улица Карла Маркса неустановленный гражданин, угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, открыто похитил денежные средства в сумме 5300 рублей», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По данным полиции, второй раз этот же человек напал на офис фирмы по выдаче микрозаймов на улице Новосибирской. Это произошло в субботу, 24 ноября, с 18:40 до 19:05. В этот раз добычей налётчика стали 3000 рублей.
Полиция возбудила уголовные дела по ст. 162 УК РФ (разбой). К материалам дела полицейские приобщили запись с камер видеонаблюдения в офисах. Судя по стоп-кадрам с записи, грабитель уже немолод.
Всех, кто знает подозреваемого и может помочь его найти, полицейские просят позвонить по телефонам: 8–960–797–77–30 или 232–17–18.
Ранее в Новосибирске задержали дерзкого грабителя, который нападал на цветочные магазины и офисы микрокредитных организаций, — он запирал работников в холодильнике и угрожал им ножом.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал — мы там не только выкладываем новости самыми первыми, но еще по-доброму хулиганим.
Ольга Хмелевская
Скриншоты видеозаписей с 54.мвд.рф
Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Новосибирской области