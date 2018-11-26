«Только попробуй нажать на кнопку!»: полиция попросила помощи в поиске пожилого грабителя офисов

Он обчистил две фирмы по выдаче микрокредитов

На записи с камеры наблюдения слышно, как налётчик требует деньги и грозит работнику офиса словами: «Только попробуй нажать на кнопку»





Новосибирская полиция попросила помощи в поисках налётчика с пистолетом, который на прошлой неделе ограбил два офиса по выдаче микрокредитов в Ленинском районе.







Первый случай произошёл вечером 20 ноября.





«Около 20:00 в офисе микрофинансовой организации по адресу улица Карла Маркса неустановленный гражданин, угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, открыто похитил денежные средства в сумме 5300 рублей», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.









По данным полиции, второй раз этот же человек напал на офис фирмы по выдаче микрозаймов на улице Новосибирской. Это произошло в субботу, 24 ноября, с 18:40 до 19:05. В этот раз добычей налётчика стали 3000 рублей.







Полиция возбудила уголовные дела по ст. 162 УК РФ (разбой). К материалам дела полицейские приобщили запись с камер видеонаблюдения в офисах. Судя по стоп-кадрам с записи, грабитель уже немолод.







Всех, кто знает подозреваемого и может помочь его найти, полицейские просят позвонить по телефонам: 8–960–797–77–30 или 232–17–18.







Налётчика разыскивает полиция





Ранее в Новосибирске задержали дерзкого грабителя, который нападал на цветочные магазины и офисы микрокредитных организаций, — он запирал работников в холодильнике и угрожал им ножом.

