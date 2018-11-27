Балкон на ногах у купеческого особняка в центре оказался летней террасой

Необычный летник к ресторану на Советской спроектировали ещё в 2014 году

Необычный балкон пристроили 17 ноября

Управление по охране памятников Новосибирской области объяснило строительство необычного балкона — оказалось, что его проект власти согласовали ещё в 2014 году.







Как следует из ответа управления по госохране объектов культурного наследия области, конструкция балкона предусмотрена проектной документацией, согласованной с ведомством через арбитражный суд в 2014 году. Суд счёл возможным пристройку, несмотря на то, что научно-методический экспертный совет оценил её как угрозу архитектурному облику исторического здания, — независимая экспертиза не нашла нарушений закона в проекте. Апелляционная и кассационная инстанции в 2014 году оставили решение суда без изменений.







Елена Алфёрова, управляющая ресторанным комплексом La Maison, который занимает здание, заметила, что не может комментировать проект, но рассказала, что балкон-пристройка действительно будет летней террасой.







«В следующем году мы его не будем запускать — это будет сделано позже, после того как на втором этаже будут проведены все ремонтные работы, связанные с запуском проекта банкетного зала и летней террасы, которой и является балкон», — рассказала Алфёрова корреспонденту НГС.







По её информации, в ближайшее время никакого строительства проводиться больше не будет. При этом чиновники не выдавали разрешения даже на уже проделанные работы, сообщили в управлении.







«Управление в настоящее время рассматривает вопрос о проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении собственника либо законного владельца объекта культурного наследия», — добавляет ведомство в ответе на запрос корреспондента НГС.





Необычная пристройка «на ногах» с торца здания на Советской, 25 появилась в субботу, 17 ноября. Здание — бывший доходный дом купца Захария Крюкова. Он включён в реестр памятников истории регионального значения как «Здание, в котором с июня 1921 г. по ноябрь 1923 г. находилось Сиббюро ЦК РКП(б) и где в 1921–1922 гг. работал выдающийся партийный и государственный деятель Ярославский Емельян Михайлович».





Сейчас в здании работает ресторан La Maison. В ресторане не прокомментировали пристройку, попросив перезвонить в другой день.





Не все летние веранды в Новосибирске оказываются законными: например, в этом году мэрия внесла в список самовольных построек летник бара на улице Коммунистической. А среди законных веранд Стас Соколов выбрал лучшие: многие снова откроются в следующем году.