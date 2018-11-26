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Снова утонем: в Новосибирск идет оттепель - синоптики пообещали плюс

К концу недели новосибирцев ждет мокрый снег

В Новосибирске ожидается потепление до -1, а в области - до плюсовых температур
В Новосибирске ожидается потепление до -1, а в области - до плюсовых температур

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня в середине недели в области наступит оттепель.


«В выходные дни прошёл глубокий циклон с перепадами давления значительными, с баррическими градиентами. <…> При своём перемещении циклон и связанные с ним атфосферные фронты вызвали целую серию опасных и неблагоприятных явлений погоды. Выпало довольно много осадков по нашей территории и по смежным регионам, по нашей области до 5-7 мм за полусутки выпало», - рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


Сейчас этот циклон ушёл на Восточную Сибирь , атмосферные процессы перестраиваются, к региону смещается воздух с Запада.


«Мы ждём сохранения погоды с осадками, со снегопадами, но снегопады могут перейти 29-го в мокрый снег. Всё это будет сопровождаться метелями, усилением ветра в порывах – пока до 15-17 м/с. Температура будет повышаться», - предупредил Ягудин.


По его данным, в ближайшую ночь, 27 ноября, в области будет  от -11 ... -16 градусов, а  по северу до -23 градусов, а дальше морозы ослабеют.


28-29 ноября ночью будет от -8 до -15 градусов, а днём 28 ноября от -3 градусов до -8 градусов. При этом днём 29 ноября в регионе ожидается оттепель : от -3 градусов до +2 градусов.


«В Новосибирске мы ждём близко к оттепели. 29-ого мы ждём температуру днём от 1 до 3 мороза. Ночные температуры в пределах 10-13 градусов мороза в Новосибирске», - уточнил пресс-секретарь.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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