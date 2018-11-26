Капкан для фур: на подъёме к Коммунальному мосту за 40 минут застряли 3 грузовика
Большегрузы не могут заехать из-за скользкой дороги
Днём в понедельник, 26 ноября, на подъёме с Большевистской на Коммунальный мост за 40 минут застряли три фуры.
Об этом в редакцию НГС сообщила сотрудница БИНБАНКа, наблюдающая за происходящим из окна здания
По её словам, большегрузы не могут преодолеть подъём из-за скользкой дороги.
«Они шумят тут, естественно, шлифуют, и всё у нас слышно. <…> Конечно, [из-за застрявших фур] замедляется движение, потому что три полосы, и все объезжают», — добавила она.
По её словам, одна из буксующих фур в итоге выехала сама, другую с помощью троса вытянула легковая машина. Как выбрался со скользкого участка ещё один большегруз, очевидица сказать затруднилась, так как перестала следить за ситуацией.
На прошлой неделе пассажирам пришлось выталкивать маршрутку, застрявшую на забитой снегом остановке «Новосибирский крематорий» в посёлке Восход. Сдвинуться с места она смогла только после того, как её стали толкать шесть человек.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео очевидицы